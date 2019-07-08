Kremlin'den Türkiye'ye S-400 sevkiyatı öngören anlaşma hakkında yeni açıklama: Olması gereken aşamada

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 savunma sistemi gönderilmesini içeren anlaşmasının, uygulama aşamasında olduğunu söyledi. Peskov söz konusu sistemin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğuna ilişkinse net bilgi vermedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov'a, Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz'daki telefon görüşmelerinde S-400 anlaşmasını da ele alıp almadıkları soruldu. Peskov soru karşısında, "Tabii ki bundan bahsettiler. Söz konusu anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" dedi.

Kremlin Sözcüsü, söz konusu anlaşmanın tam olarak hangi aşamada olduğu sorulunca ise "Olması gereken aşamada. Daha ayrıntılı bilgi vermem mümkün değil" yanıtını verdi.

Rus savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğu soruları karşısında Erdoğan, söz konusu sistemin gönderim hazırlıklarının devam ettiğini söylemişti.

S-400 bataryalarının Türkiye'ye teslimatının bu ay içerisinde başlaması planlanıyor.