Moskova Bölgesi'nin yatırım potansiyeli ekimde İstanbul ve Bursa'da tanıtılacak

Rusya'nın başkenti Moskova'yı da kapsayan Podmoskovye (Moskova Bölgesi) Yatırım ve İnovasyon Bakanlığı, Moskova Bölgesi'nin yatırım potansiyelinin ekim ayında yapılacak road-show kapsamında İstanbul ve Bursa'daki iş insanlarına tanıtılacağını açıkladı.

Podmoskovye Birinci Başbakan Yardımcısı Vadim Hromov ile Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Yekaterinburg'daki INNOPROM 2019 Uluslararası Sanayi Fuarı'nda bir araya geldi.

Road-show'a hazırlık konusunun ele alındığı görüşmede Hromov, Moskova Bölgesi'nin yatırım potansiyelini ekim ayında yapılacak road-show kapsamında İstanbul ve Bursa'daki iş insanlarına tanıtılacaklarını ifade etti.

Hromov, "Moskova Bölgesi ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, en fazla artış kaydedilenlerden biri. Son yıllarda bu hacim yaklaşık yüzde 25 artarak 682 milyon dolara ulaştı. Üreticilerimizin birçoğu, Türk pazarına girmeye ilgi duyarken Türk yatırımcılar da Podmoskovye'yi işletmelerinin konumlanabileceği çekici alanlardan biri olarak görüyor" diye konuştu.