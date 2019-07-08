Peskov: Nükleer anlaşmayla ilgili gelişmeler endişe verici, Rusya diplomatik çabalarını sürdürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran nükleer anlaşması olarak da bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) ile ilgili gelişmelerin endişe verici olduğunu ve Rusya'nın diplomasi alanındaki çabalarını sürdüreceğini belirtti.

İran yönetiminin uranyum zenginleştirme seviyesini artırma kararını yorumlayan Peskov, "Elbette durum endişe verici. Rusya, öncelikle diyaloğu ve diplomatik alandaki çabalarını devam ettirecek" dedi.

Rusya'nın JCPOA'nın korunmasını desteklemeyi sürdürdüğünü yineleyen Peskov, "Özellikle Rus tarafının ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in JCPOA'ya taraf ülkelerden birinin yükümlülüklerini askıya alması ve anlaşmadan çekilmesi sonrası doğacak olumsuz sonuçlar hakkında uyarıda bulunduğunu anımsatmak isterim. Maalesef, şu anda bu sonuçları üzüntüyle tespit ediyoruz" dedi.

Peskov, önümüzdeki günlerde yapılacak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) toplantısında çıkacak sonuçları da bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

2015 anlaşmasında İran için uranyum zenginleştirme oranı yüzde 3.67 olarak belirlenmişti. Söz konusu oran enerji üretimi için yeterli, ancak nükleer başlıklar için gerekli olan yüzde 90 oranının oldukça altında.

İran’ın nükleer anlaşmadan kısmen çekilme ve anlaşma ile belirlenen sınırlandırmalara uymama kararları, ABD’nin söz konusu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamasını izliyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşmayı ABD, İran, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya müzakere etmişlerdi.

Rusya hem İran hem de ABD’ye ölçülü davranma çağrısı yapsa da anlaşmanın çökmesinden ABD’yi sorumlu tutuyor.