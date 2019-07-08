Peskov: Putin yarın Türkiye'nin partneri olduğu INNOPROM 2019'u ziyaret edecek

Peskov, Putin'in INNOPROM 2019'u ziyareti kapsamında 2. Küresel Üretim ve Endüstrileşme Zirvesi'ne katılacağını ve bir konuşma yapacağını ifade etti.

Peskov ayrıca, Rus liderin programındaki bir diğer önemli maddenin Boris Yeltsin Ural Federal Üniversitesi'nde öğrencilerle yapacağı görüşme olduğunu kaydetti.

Putin'in tüm federal üniversiteleri ziyaret etmeye karar verdiğini ancak Boris Yeltsin Ural Federal Üniversitesi'ne henüz gitmediğini anlatan Peskov, Rus liderin bu üniversitede yapılan inovatif buluşlar sergisini ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE GÜÇLÜ KATILIM SAĞLIYOR

INNOPROM 2019, 20 bin metrekare kapalı alanda, 600 firmanın katılımıyla gerçekleşiyor.

Bu yıl partner ülke statüsünde olan Türkiye, fuara Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının desteğiyle güçlü bir katılım sağladı.

Fuar kapsamında, Ticaret Bakanlığı Türkiye Tanıtım Grubu katkılarıyla Türk malı algısıyla ülke imajının geliştirilmesini amaçlayan tanıtım etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin katılımının görünürlüğünün arttırılması için fuar süresince şehir içi otobüs ve bina dış mekanlarına reklamlar verilirken, fuar alanında ebru gösterisi, canlı müzik performansı ve tadım standıyla Türk kültürü ve lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.