Rus sınır muhafız devriye gemisi 'Jemçug' 2016’dan beri ilk kez Türkiye’yi ziyaret etti

Jemçug adlı Rus sınır muhafız devriye gemisinin 2016’dan beri ilk kez Türkiye’yi ziyaret ettiği, Türk sınır muhafızlarının karşı ziyaretinin 2020'de yapılması beklendiği bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Krasnodar bölge sınır muhafaza idaresinin basın dairesinden yapılan açıklamada, Jemçug adlı Rus sınır muhafız devriye gemisinin 2016’dan beri ilk kez Türkiye’yi ziyaret ettiği, Türk sınır muhafızlarının karşı ziyaretinin 2020'de yapılması beklendiği belirtildi.

Rus sınır muhafız devriye gemisinin resmi nitelik taşımayan ziyareti kapsamında İstanbul limanına girdiği ifade edilen açıklamada, burada Rus sınır muhafızlarının Türkiye Sahil Güvenlik’ten meslektaşları ile birlikte denizde tehlike arz eden durumlarda ortak eylemlerin pekiştirildiği bir tatbikat düzenledikleri, ayrıca kendi yetkileri kapsamında Karadeniz bölgesindeki durumla ilgili bilgi paylaşımında bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, “Rus sınır muhafız devriye gemisinin 2016’dan bu yana Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretti. Türk meslektaşların karşı ziyaretinin önümüzdeki yıl yapılması planlandı. Buluşma, Rusya’nın Karadeniz liman kentlerinden birinde gerçekleşecek” ifadeleri kullanıldı.

Görüşme katılımcılarının Karadeniz'in diğer deniz bölgeleriyle karşılaştırıldığında en korumalı ve en güvenli bölgelerden biri olarak kabul ettikleri belirtilen açıklamada, Karadeniz bölgesindeki ülkelerin, dışarıdan devletlerin katılımı olmadan da bölgesel güvenliği bağımsız olarak sağlama kabiliyetinde oldukları vurgulandı.