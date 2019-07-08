Rusya'dan Kıbrıs açıklaması: Tarafları krizi büyütmeye yönelik adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Türkiye’nin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki eylemlerinden endişeli olduğu belirtilerek, taraflara gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan çekinme çağrısı yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede (MEB), Türkiye’nin bulunduğu eylemlerinin Moskova’yı endişelendirdiğini belirtti, aynı zamanda taraflara gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan çekinme çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Türkiye’ye ait ikinci bir geminin sondaj keşif çalışmaları yapmak üzere Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesine girdiği konusundaki bilgilerle ilgili olarak, bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Kıbrıs’ın egemenliğinin ihlal edilmesinin Kıbrıs sorununa kalıcı, uygulanabilir ve adil bir çözüm için koşulların yaratılmasında yardımcı olamayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Moskova’nın ‘Doğu Akdeniz'de kriz potansiyelini büyütmeye yönelik adımlardan kaçınma, itidal ve siyasi bilgelik gösterme, ayrıca ihtilaf konularını diyalog ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstererek çözmeye çalışma’ çağrısı yaptığı ifade edilen açıklamada, şöyle dendi:

“Birleşmiş Milletler’in (BM) bilinen kararlarına istinaden çözümler bulmak amacıyla Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik toplumlar arası müzakere sürecinin en kısa zamanda yeniden başlatılmasına ihtiyaç olduğu ortada. BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyesi olarak bu tür çabaları desteklemeye hazırız”.