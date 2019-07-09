Türk üretici, ‘Putin’in limuzini’ için parça üretecek

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden Coşkunöz Holding’in CEO’su Erdem Acay’ın açıklamasına dayanılarak yapılan açıklamada, Kamaz kamyonlarının bazı parçalarını tedarik eden Türk üreticinin, Rusya lideri Vladimir Putin'in makam aracı olan Aurus limuzini için Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde parça üretecek firmalardan biri olacağı belirtildi.
Açıklamada, “Erdem Acay, Coşkunöz’ün Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ndeki tesislerde kurulacak olan Aurus otomobillerinin üretimi için tedarikçilerinden biri olacağını bildirdi. Şirket bugün ayrıca AvtoVAZ şirketiyle de görüşmelerini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.
Devlet liderlerine güvenli bir yolculuk sağlamayı amaçlayan 'Kortej' projesi kapsamında ilk olarak üretilen Aurus Senat limuzinini Rus lider ilk kez Mayıs 2018’de gerçekleşen göreve başlama töreninde kullanmıştı.
Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk tam kapsamlı görüşmesini yaptığı tarihi Helsinki zirvesine de Aurus Senat'la gelmişti.
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