Türk üretici, ‘Putin’in limuzini’ için parça üretecek

Rus otomotiv şirketi Kamaz’ın ürettiği kamyonların bazı parçalarını tedarik eden Coşkunöz Holding’in, Rusya lideri Vladimir Putin'in makam aracı olan Aurus limuzinin parça tedarikçilerinden biri olacağı duyuruldu.

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden Coşkunöz Holding’in CEO’su Erdem Acay’ın açıklamasına dayanılarak yapılan açıklamada, Kamaz kamyonlarının bazı parçalarını tedarik eden Türk üreticinin, Rusya lideri Vladimir Putin'in makam aracı olan Aurus limuzini için Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde parça üretecek firmalardan biri olacağı belirtildi.

Açıklamaya göre Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, Yekaterinburg’da düzenlenen ‘Innoprom 2019’ uluslararası sanayi fuarı çerçevesinde Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay ile bir araya geldi. Taraflar, Tataristan ile Coşkunöz Holding arasındaki işbirliğinin devamı ile ilgili konuları ele aldı.

Açıklamada, “Erdem Acay, Coşkunöz’ün Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ndeki tesislerde kurulacak olan Aurus otomobillerinin üretimi için tedarikçilerinden biri olacağını bildirdi. Şirket bugün ayrıca AvtoVAZ şirketiyle de görüşmelerini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

Görüşme sırasında Minnihanov, Coşkunöz’ün Alabuga’daki üretim kapasitesini sistemli bir şekilde arttırdığını da belirterek, Türk üreticinin ürünlerine çok yüksek talep olduğunu, şirketin alıcılarından biri olan Rus otomotiv devi Kamaz’ın kabin karkaslarının üretiminde Coşkunöz’ün parçalarından yararlandığını vurguladı.

Devlet liderlerine güvenli bir yolculuk sağlamayı amaçlayan 'Kortej' projesi kapsamında ilk olarak üretilen Aurus Senat limuzinini Rus lider ilk kez Mayıs 2018’de gerçekleşen göreve başlama töreninde kullanmıştı.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk tam kapsamlı görüşmesini yaptığı tarihi Helsinki zirvesine de Aurus Senat'la gelmişti.