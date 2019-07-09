Rusların büyük kısmı resmi nikahın şart olduğu görüşünde

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM) gerçekleştirdiği anket, Rusların yüzde 77’sinin bir aile kurulması gerektiğini ve bunun için resmi nikah olması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

VTSIOM’un anketine göre, Rusların yüzde 77’si bir aile kurulması gerektiğini ve bunun için resmi nikâh kıyılması gerektiğini düşünüyor.

Bu görüş yüzde 84’lük bir oranla özellikle de 60 yaşın üzerindeki kişiler arasında destekleniyor.

Ayrıca aile kurmanın gerekli olduğunu, ancak resmi nikahın şart olmadığını savunanların oranı da yüzde 11. Bu tarz düşünenler ise çoğunlukla 18-24 (yüzde 17) ve 25-34 yaşlar (yüzde 18) arasında.

Diğer yandan ankete katılanların yüzde 94’ü en iyi evlilik yaşının kadınlar için 24, erkekler içinse 27 olduğunu savunuyor.

Katılımcılara göre, boşanma için en büyük sebepler arasında yoksulluk ve aileye bakamama (yüzde 46), aldatma ve kıskançlık (yüzde 22), egoistlik ve eşler arasında anlaşmazlık (yüzde 21) bulunuyor.