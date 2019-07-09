Kremlin ‘S-400 parçaları Türkiye'ye vaktinde teslim edilecek’ dedi, kesin tarih vermedi

Rusya yapımı S-400 bataryalarının ilk kısmının Türkiye'ye bu ay içerisinde teslim edileceğinin bilinmesine karşın söz konusu sistemin teslimat günü belirsizliğini koruyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov da, teslimatının bugün içerisinde gerçekleştirilebileceği iddiasını içeren Habertürk haberinin doğru olup olmadığı sorulunca net bir bilgi vermedi. Peskov soruya bir gecikmenin söz konusu olmadığını ima ederek, "Teslimat süreci, mevcut anlaşmanın gerektirdiği şekilde vaktinde gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.

Peskov, teslimat sürecine geçilip geçilmediği şeklindeki ikinci soru karşısındaysa, 'teslimat süreci bir bütün olarak ele alınırsa, o halde teslimatın gerçekleştirilme aşamasında olduğunu söylemenin mümkün olduğunu' kaydetti.

BUGÜN ULAŞACAĞI DOĞRULANMADI

Habertürk'te Çetiner Çetin imzası ile yayınlanan haberde, Tver kentindeki bir üsten havalanacak S-400 parçalarının Türkiye'ye bugün ulaşacağı öne sürülüyordu. Söz konusu bilgi Rus ya Türk resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmış değil.

Daha önce de Yandex'in haber servisinin Türkiye'yle ilişkili haberler bölümünde Avia.pro isimli havacılık haberleri sitesine atıfla, S-400 teslimatına ilişkin bir haber öne çıkarılmıştı. Avia.pro'nun söz konusu haberinde, S-400 parçalarının Türkiye'ye gönderilmek üzere bir askeri kargo uçağına yüklendiği iddia ediliyordu. Nitekim bu haber de resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştı. Ayrıca habere fotoğraf olarak seçilen ve Türk medyasında da çokça yer verilen hava savunma sistemlerinin S-400 değil Rusya'nın Suriye'ye konuşlandırmak üzere uçaklara yüklediği S-300 sistemleri olduğu anlaşılmıştı.