İngiltere, Rusya'nın Karadeniz kıyısında keşif uçuşu yaptı

Plane Radar'ın verilerine göre İngiliz keşif uçağı, bu sabah TSİ 06.25'te Novorossiysk üzerinde, kıyı hattına 61 kilometre mesafede dairesel uçuş gerçekleştirdi.
05:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 9 Temmuz 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, бортовой номер #ZJ694 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, позывной #RRR7308, совершает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺.#RAF pic.twitter.com/4dEuhYWNi1
İngiliz keşif uçağı, daha sonra üssüne döndü.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerin ilgili birimlerini bu faaliyetlere son vermeye birçok kez davet etmesine rağmen bu çağrıya olumlu yanıt alamadı.
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