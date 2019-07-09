Rusya ve Ukraynalıların canlı yayında bir araya geleceği program 'ölüm tehditleri' nedeniyle iptal edildi

12 Temmuz'da yayınlanması planlanan programın kamuoyuna duyurulmasından sonra Ukrayna'da milliyetçiler başta olmak üzere birçok kesim, 'Rus propagandası' yapılacağı gerekçesiyle programın ekrana gelmesine karşı çıktı.
Tepkiler üzerine NewsOne kanalı, 'gazetecilere ve yakınlarına yönelik fiziksel şiddet tehdidini' gerekçe göstererek canlı yayın programının iptal edildiğini duyurdu.
MİLLİYETÇİLERDEN ZELENSKİY'E 24 SAAT SÜRE
Ukrayna'da radikal milliyetçileri aynı çatı altında birleştiren Ulusal Kolordu adlı örgüt, Rus ve Ukrayna kanalları arasındaki ortak canlı yayının iptal edilmesini sağlaması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e 24 saat süre vermişti.
Ortak canlı yayın planını 'ucuz ve tehlikeli PR çalışması' olarak yorumlayan Zelenskiy, "Bunun amacı Ukraynalıları iki kampa ayırmak" demişti.
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