Putin: Ruslar ve Ukraynalılar tek millet

Ruslar ve Ukraynalıların aslında tek millet olduğunu, çünkü ortak geçmiş ve dini kimliğe sahip olduklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eninde sonunda sağ duyunun galip geleceğini ve yakınlaşmanın başlayacağını kaydetti.

Ünlü ABD’li yönetmen Oliver Stone’ın Ukrayna konulu yeni belgeseli için özel açıklamalarda bulunan Putin, "Misal ben Ruslar ve Ukraynalıların tek halk olduğunu düşünüyorum. Aslında tek millet" dedi.

Günümüz Ukraynasının çekirdeğini oluşturan toprakların Rusya’ya bağlandığında, bu sürecin temelinde 'dini kimliğin' yattığını hatırlatan Rus lider, "Herkes Ortodoks’tu ve kendine Rus diyordu. Onlar da Polonya’nın onları sürüklediği Katolik dünyasının bir parçası olmak istemiyordu" ifadelerini kullandı.

'Rusya'nın bu kısmının' zamanla yeni bir kimliğinin ortaya çıktığını ve insanların buna hakkı olduğunu söyleyen Putin, ama iki halk arasındaki ilişkilerin temelinde çok sayıda bağın yattığını kaydetti.

Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte eğer insanların Ukrayna’da yaşayan kısmı bugün kimliklerinin altını çizmeleri, bunun için mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyorlarsa Rusya’da kimse buna karşı değil. Ben de değilim. Ama aramızda çok ortak özelliklerin olduğu hesaba katılırsa bunu belli entegrasyon süreçlerinde rekabet avantajı olarak kullanabiliriz."

Bunun 'tamamen ortada olan bir olgu' olduğunu dile getiren Putin, ancak günümüz Ukrayna yönetiminin 'açıkça bunu istemediğini' belirterek, "Ama ben, sağduyunun galip geleceğini ve neticede dediğim duruma geleceğimizi, yani yakınlaşmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.