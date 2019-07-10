Gürcistan Başbakanı’ndan Putin’in yaptırım tutumuyla ilgili açıklama: Memnuniyetle karşılıyorum

Bahtadze, “Elbette bu karar iyi ve memnuniyetle karşılanır. Benim kişisel tutumum şu ki, halklar arasında engeller olmamalı” diye konuştu.

Daha önce Putin, Rus parlamenterlerin Gürcistan'a ekonomik yaptırım uygulama önerisiyle ilgili olarak, “Özellikle Gürcistan halkına saygımdan dolayı bunu yapmam. Rusya ve Gürcistan arasındaki tam teşekküllü ilişkileri yeniden tesis etme uğruna ilişkileri zorlaştıracak bir adım atmam” demişti.

GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ: TEK VE DOĞRU ÇÖZÜM

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da Putin’in açıklamasını olumlu buldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerilime yol açan ve durumu kötüleştiren “kışkırtıcı” açıklamaların katiyen kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Imedi televizyonuna açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı’nın kararı elbette sadece alkışlanması gereken tek ve doğru çözüm” dedi.

Zalkaliani, Gürcistan’ı istikrarsızlaştırmayı amaçlayan yıkıcı güçlerin provokasyonlarına uymama çağrısında bulundu.

Eski Gürcistan Parlamento Başkanı Nino Burcanadze, Putin’in Tiflis’e yönelik ekonomik yaptırımlara destek vermeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Burcanadze, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm ülke olarak lari kurunu endişeyle izlediğimiz bugün uzmanların orta ve uzun vadeli tahminleri ağırdı. Rusya Devlet Başkanı’nın bu kararı sonrasında Gürcistan, ekonomik istikrarı az çok koruma fırsatını yakaladı” dedi.

Burcanadze, iki ülke arasındaki krizin en kısa sürede çözümlenmesi için “tüm imkanlarını” seferber edeceğini de sözlerine ekledi.

‘İNSANİ KARAR’

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Putin’in aldığı “ölçülü ve insani” kararın iki ülke arasındaki “insani koridoru” korumaya yardımcı olduğunu belirterek, “Bu karardaki en önemli şey, insanların zarar görmeyecek olması” dedi.

‘KENDİNE GELME ŞANSI’

Diğer yandan Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Putin’in Gürcistan yönetimine ‘kendine gelme şansı’ verdiğini belirterek şunu dedi: “Eğer onlar, komşularla ilişkilerin saygı, iyi komşuluk, eşitlik, diğer ülkelerin egemen işlerine karışmama ilkeleri üzerinde inşa edilmesi gerektiğini anlıyorlarsa Devlet Başkanımız Vladimir Putin’i dinlemeliler”.