Kremlin: Türkiye’ye S-400 teslimatı süreci plana göre ilerliyor

Peskov, Türkiye'ye S-400 parçaları gönderim tarihinin değişip değişmediği, söz konusu sistemin teslim edilip edilmediği sorularına, "Her şey plana göre ilerliyor" yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuş, teslimat sürecinin detaylarına inemeyeceğini söylemişti.
Türkiye, ABD’nin açık tehditlerine karşın Rusya yapımı bir savunma sistemi satın almaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Teslim edilmeleri hâlinde Türkiye, S-400 bataryaları konuşlandırılmış ilk NATO ülkesi olarak.
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