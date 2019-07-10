Kremlin: Türkiye’ye S-400 teslimatı süreci plana göre ilerliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye'ye teslim edilip edilmediği soruları karşısında, teslimat sürecinin plana göre ilerlediğini söylemekle yetindi.

Türk basınında Rusya yapımı S-400 sistemlerinin Türkiye’ye duyurulmadan teslim edildiğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ederken, bu haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.

Peskov, Türkiye'ye S-400 parçaları gönderim tarihinin değişip değişmediği, söz konusu sistemin teslim edilip edilmediği sorularına, "Her şey plana göre ilerliyor" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuş, teslimat sürecinin detaylarına inemeyeceğini söylemişti.

Türkiye, ABD’nin açık tehditlerine karşın Rusya yapımı bir savunma sistemi satın almaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Teslim edilmeleri hâlinde Türkiye, S-400 bataryaları konuşlandırılmış ilk NATO ülkesi olarak.