Putin: Obama’nın hayata geçirmediği bazı anlaşmalarımız oldu, ama detay veremem

Ukrayna konulu yeni belgeseli için ABD’li yönetmen Oliver Stone’a konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014’te dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna ile ilgili varılan bazı anlaşmaların Washington tarafından hayata geçirilmediğini söyledi.

Oliver Stone, yeni belgeseli için Vladimir Putin’den, Kiev’de 2014 yılında gerçekleşen Maydan olayları bağlamında Obama ile yaptıkları görüşmeyi yorumlamasını istedi.

Putin, “Bildiğiniz gibi Obama artık başkan değil, ancak hâlâ kamuya açık biçimde hakkında konuşmadığımız şeyler var. Tek söyleyebileceğim bu telefon konuşması sırasında varılan anlaşmaların ABD tarafından yerine getirilmediği. Kendimi bunu söyleyerek sınırlandıracak ve detaylara girmeyeceğim” dedi.

MÜDAHALE İDDİALARINA DEĞİNDİ

Putin, röportaj sırasında Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere değinerek, seçimlere müdahale iddialarını bir kez daha şu sözlerle yalanladı: “O zaman da müdahalede bulunmadım, şimdi de böyle bir şey istemiyorum ve gelecekte de bunu yapmayacağım. ABD büyük nüfuslu büyük bir ülke, kendi sorunları ve neyin iyi neyin kötü olduğuna dair görüşleri var. Son yıllarda, yönetici sınıfın ve zenginlerin mal varlığı hızla arttı, ancak orta sınıf için hiçbir şey değişmedi. (ABD Başkanı Donald) Trump’ın seçim kampanyasını hazırlayanlar da Trump da bunu biliyordu, o da bundan faydalandı.”

Putin, Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkilerin, 2014’te Kiev’de gerçekleşen darbe ve Kiev’in bu olayın ardından gelen her trajik olayda Moskova’yı suçlamasından dolayı zorlu bir dönemde olduğunu ifade etti.

Ancak Putin’e göre, iki ülkenin yakınlaşması kaçınılmaz.

Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve idaresinin Trump’ın rakibi Hillary Clinton’ın kazanacağını düşündüğünü belirten Putin, “Bu nedenle gelecekteki ABD yönetimine sadakatlerini göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Trump hakkında sert ifadeler kullanmaları ve Demokratları desteklemeleri bundandı” ifadelerini kullandı.

Stone ve İtalya’nın Taormina şehrinde düzenlenen 65. Film Festivali’nde büyük ödülün kazananı olan Ukraynalı belgesel yapımcısı İgor Lopatenok’un hazırladığı belgesel, 2013 yılında başlayan Maydan eylemleri ardından Ukrayna’da yaşanan krizi konu alıyor.

Belgeselin ilk gösterimi, 19 Temmuz saat 21:00’de Rossiya-1’de yapılacak.

PUTİN’LE İLK RÖPORTAJI DEĞİL

Bunun yanında, ‘Ukrayna Mücadelesi’ belgeli için yapılan, Stone’un Putin’le ilk röportajı değil. Zira ABD’li yönetmen Ukrayna'yla ilişkili, yapımı 2016'da tamamlanan filminde de Rusya lideri ile yapılmış röportajlara yer vermişti. 2017'deyse Stone'un, tamamı Putin'le yapılan röportajlardan oluşan dört bölümlük bir filmi yayımlanmıştı.