'Kırım heyeti, 5. Rus-Türk Toplumsal Forumu'na kabul edilmedi'

Sputnik'e konuşan Molohov, "Forum organizatörlerinin daveti üzerine Kırım'ı kapsayan bölgedeki kalkınma sorunlarına ilişkin Kırım toplumunun bakış açısını dile getirmek üzere St. Petersburg'a gitmeye hazırlanıyordum. Türk tarafı, Kırım heyetinin foruma katılımının imkansız olduğuna karar vermesi nedeniyle tam kapsamlı bir forum gerçekleşmeyecek. Anlam veremediğimiz bu durumu üzücü buluyoruz" ifadelerini kullandı.

'MOLOHOV DAVET EDİLMEDİ'

Rusya Yurtdışında Yaşayan Yurtaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) yetkili Eleonora Mitrofonova da, Sputnik'e verdiği demeçte, Molohov'a forum için resmi davetiye gönderilmediğini kaydetti.

Forumun gündeminde Kırım'ı kapsayan bölgedeki kalkınma sorunların Molohov'un uzmanı olduğu uluslararası hukuk düzleminde ele alınmasının öngörülmediğini belirten Mitrofonova, çeşitli uluslararası forumlar organize eden Rossotrudniçestvo'nun etkinliğin konusuna uygun uzmanları davet ettiğinin altını çizdi.

5. Rus-Türk Toplumsal Forumu, eş başkanlar Eleonora Mitrofonova ve Ahmet Berat Çonkar'ın katılımıyla 11-12 Temmuz'da St. Petersburg'da yapılacak.