Kayıt
18:13 10 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Sibirya'da elektrik santralinin yanı başında 'Maldivler' deneyimi

    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya’nın Novosibirsk şehrinde yer alan bir suni göl, turkuaz rengi suyuyla ziyaretçilerine Sibirya’nın göbeğinde cennet gibi bir Maldivler deneyimi sunuyor. Ancak elektrik santraline bağlı bu suni gölün zehirli olduğuna dair yetkililerin reddettiği pek çok efsane de yok değil.

    Sibirya kaplanı
    © Sputnik /
    Rusya’da sıradan bir gün: Sibirya kaplanı şehirde
    Turkuaz rengi suyu ve doğasıyla Sibirya’nın göbeğinde tropikal bir tatil beldesi deneyimi sunan bu göl, Rusya’nın Novosibirsk şehrine yalnızca on dakikalık araba yolculuğu uzaklıkta. Muhteşem manzarasıyla Instagram kullanıcılarından yoğun ilgi gören göl, bugüne dek 1,5 milyon kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

    Ancak bu berrak sularda dalış yapmak ne yazık ki mümkün değil, zira hemen yakınlarındaki elektrik santralinin külleri suyun içinde çözünmüş durumda. Üstelik bu suya güzel turkuaz rengini veren de santralden gelen küllerin yarattığı kimyasal reaksiyonun ta kendisi. Kalsiyum tuzları ve türlü metalin oksitleri suyun içinde çözünmüş vaziyette. Linyit kömürlü elektrik santrallerinin boşaltım bölgelerinde bu güzel manzaraya sıkça rastlanıyor.

    Geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü Instagram fenomenleri, ‘Sibirya Maldivleri’ olarak adlandırılan bu gölden çokça fotoğraf, selfie ve video paylaştı. Dibe çöken küllerden ötürü gölün ‘çamaşır deterjanı’ gibi koktuğunu da itiraf eden ziyaretçiler, bölgeyi ‘insanın ruhuna işleyen masal gibi bir yer’ olarak nitelendiriyor.

    View this post on Instagram

    Те, кто собирается туда ехать, прочитайте этот пост до конца ☝🏻Поделюсь историей, которая произошла с нами сегодня. Доехали мы туда по геолокации #Золоотвал по 2ГИС без проблем. Дорога щебеночная через Новолуновое, поэтому ехать оказалось довольно долго. Навигатор нас привёл к некрасивому побережью, но объехать озеро с другой стороны оказалось не проблема. Погуляли мы там и пофотались около получаса. На обратном пути нас ждал сюрприз 🤦🏼‍♀️ Пока мы гуляли , приехал трактор и перекопал всю дорогу рвами , так как ездить там нельзя, а популярность места небывало возросла за последнее время волны ажиотажа в Инстаграм 😂 в общем, кое-как мы выбрались оттуда задним ходом в горочку 😂 если кто-то туда собирается, лучше бросить машину немного дальше , не доезжая до самого мальдивского побережья😂😂😂 дойти пешком там можно без проблем, а вот выехать с территории обратно в город будет значительно проще 👏🏻#новосибирскиемальдивы

    A post shared by Леди Элен (@ermolova_lova) on

    Ancak zehirli buharlar, kurumuş bitkiler ve mavi martılardan ötürü bölgeyi ‘ölüm gölü’ olarak nitelendirenler de mevcut. Öyle ki HBO’nun Çernobil dizisinin etkisinde kalan kimi ziyaretçiler, durumu 1986 yılında Sovyetler Birliği’nde yaşanan faciayla da karşılaştırıyor. Ancak gölü bizzat elektrik santralinin gereksinimleri için kazıp var eden yetkiler, mevcut ilgiden pek de memnun değil. Öyle ki santralin operatörleri, dolaşan söylentileri bertaraf etmek gayesiyle sosyal medya üzerinden açıklamalarda dahi bulunarak amatör fotoğrafçıları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştılar.

    Aleksandr Şiş
    © Fotoğraf: YouTube
    'Sibirya usulü atlıkarınca': -37 derecede soyundular, kepçenin uçunda sallandılar
    Sibiryalı şirket, bölgede radyasyon olmadığının iki farklı bağımsız laboratuvar tarafından onaylandığını açıkladı. Aynı zamanda suyun zehirli olmadığını da ekleyen yetkililer, yalnızca insan derisine nüfuz etmesi halinde içerdiği yüksek mineralden ötürü birtakım alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini söylüyor.

    Şirket, gölün çamurlu bir dibi olduğu ve yardım almadan suyun dışına çıkmanın zor olduğu konusunda uyarıyor.  Zira söz konusu suni gölün rengini verenlerden biri de iki metreye varan derinliği. Yetkililere göre bu husustaki esas tehlike, insanların selfie çekmek uğruna gölün dibini boylama ihtimalleri.  

    Şimdiye dek gölün ziyaretçilerinden hiçbir ölüm yahut yaralanma haberi gelmemiş olsa da, ziyaretçiler yetkililerin bölgeye girişi önlemeye çalıştıklarını aktarıyor. Ancak her halükarda, bu turkuaz mavisi sulardan yeni fotoğraflar gelmeye devam edecek gibi duruyor.

    Etiketler:
    Novosibirsk, Rusya, Maldivler, instagram, santral, Sibirya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Myanmar'daki budist mabetlerinin yer aldığı Bagan bölgesi.
    UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen yeni alanlar
    Karikatür
    Mahkemeden Trump'a Twitter kararı: Kullanıcıları engelleyemez
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet