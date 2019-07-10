Sibirya'da elektrik santralinin yanı başında 'Maldivler' deneyimi

Rusya’nın Novosibirsk şehrinde yer alan bir suni göl, turkuaz rengi suyuyla ziyaretçilerine Sibirya’nın göbeğinde cennet gibi bir Maldivler deneyimi sunuyor. Ancak elektrik santraline bağlı bu suni gölün zehirli olduğuna dair yetkililerin reddettiği pek çok efsane de yok değil.

Turkuaz rengi suyu ve doğasıyla Sibirya’nın göbeğinde tropikal bir tatil beldesi deneyimi sunan bu göl, Rusya’nın Novosibirsk şehrine yalnızca on dakikalık araba yolculuğu uzaklıkta. Muhteşem manzarasıyla Instagram kullanıcılarından yoğun ilgi gören göl, bugüne dek 1,5 milyon kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ancak bu berrak sularda dalış yapmak ne yazık ki mümkün değil, zira hemen yakınlarındaki elektrik santralinin külleri suyun içinde çözünmüş durumda. Üstelik bu suya güzel turkuaz rengini veren de santralden gelen küllerin yarattığı kimyasal reaksiyonun ta kendisi. Kalsiyum tuzları ve türlü metalin oksitleri suyun içinde çözünmüş vaziyette. Linyit kömürlü elektrik santrallerinin boşaltım bölgelerinde bu güzel manzaraya sıkça rastlanıyor.

Geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü Instagram fenomenleri, ‘Sibirya Maldivleri’ olarak adlandırılan bu gölden çokça fotoğraf, selfie ve video paylaştı. Dibe çöken küllerden ötürü gölün ‘çamaşır deterjanı’ gibi koktuğunu da itiraf eden ziyaretçiler, bölgeyi ‘insanın ruhuna işleyen masal gibi bir yer’ olarak nitelendiriyor.

Ancak zehirli buharlar, kurumuş bitkiler ve mavi martılardan ötürü bölgeyi ‘ölüm gölü’ olarak nitelendirenler de mevcut. Öyle ki HBO’nun Çernobil dizisinin etkisinde kalan kimi ziyaretçiler, durumu 1986 yılında Sovyetler Birliği’nde yaşanan faciayla da karşılaştırıyor. Ancak gölü bizzat elektrik santralinin gereksinimleri için kazıp var eden yetkiler, mevcut ilgiden pek de memnun değil. Öyle ki santralin operatörleri, dolaşan söylentileri bertaraf etmek gayesiyle sosyal medya üzerinden açıklamalarda dahi bulunarak amatör fotoğrafçıları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştılar.

View this post on Instagram Нереальный цвет воды)🐬🐬🐬#нск#мальдивы#красиво#ЗОЛООТВАЛ A post shared by ТатьянаКовригина💕 (@kovriginatatyana) on Jun 2, 2019 at 3:27am PDT

Sibiryalı şirket, bölgede radyasyon olmadığının iki farklı bağımsız laboratuvar tarafından onaylandığını açıkladı. Aynı zamanda suyun zehirli olmadığını da ekleyen yetkililer, yalnızca insan derisine nüfuz etmesi halinde içerdiği yüksek mineralden ötürü birtakım alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini söylüyor.

Şirket, gölün çamurlu bir dibi olduğu ve yardım almadan suyun dışına çıkmanın zor olduğu konusunda uyarıyor. Zira söz konusu suni gölün rengini verenlerden biri de iki metreye varan derinliği. Yetkililere göre bu husustaki esas tehlike, insanların selfie çekmek uğruna gölün dibini boylama ihtimalleri.

Şimdiye dek gölün ziyaretçilerinden hiçbir ölüm yahut yaralanma haberi gelmemiş olsa da, ziyaretçiler yetkililerin bölgeye girişi önlemeye çalıştıklarını aktarıyor. Ancak her halükarda, bu turkuaz mavisi sulardan yeni fotoğraflar gelmeye devam edecek gibi duruyor.