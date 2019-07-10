Putin: Rüzgâr enerjisi kuşlara ve solucanlara zarar veriyor, bu işin şakası yok

Fakat bu, yenilenebilir enerji üretimi alanına yatırım yapılmadığı anlamına gelmiyor. Rus enerji şirketlerinden Enel Russia, 2024’e kadar 71 megavat kapasiteli bir enerji tesisi inşa etmek için 90 milyon euro (yaklaşık 580 milyon Türk lirası) yatırım yapmayı taahhüt etti.
Yenilenebilir enerji kaynakları, karbon ayak izi temel alındığında kömür ya da gaz kökenli enerji kaynaklarından çok daha masum görülebilir. Ancak bu enerji kaynaklarının doğal yaşama verdikleri zarar da hiç azımsanmayacak boyutlarda.
Nitekim söz konusu zararlar, ülkesinin Yekaterinburg şehrinde düzenlenen ve televizyonda canlı yayınlanan enerji konulu bir konferansta Rusya lideri Putin tarafından da gündeme getirildi.
‘TÜRBİNLERİN YARATTIĞI SARSINTI, SOLUCANLARIN TOPRAĞIN ALTINDAN YERYÜZÜNE ÇIKMALARINA NEDEN OLUYOR'
Bunlarla beraber Putin, insanların rüzgâr jeneratörleriyle dolup taşan ve güneş panelleri yığılı bir gezegende yaşamak istemeyeceklerini de ekledi.
‘YENİLENEBİLİR ENERJİDEN VAZGEÇİLMESİ GEREKMİYOR, ANCAK BU ALANDA İNOVASYONA İHTİYAÇ VAR’
Rusya Devlet Başkanı, 2013 yılında G-20 Gençlik Zirvesi’nde de aynı endişesini dile getirmişti. Çıkardığı kuvvetli ses ve yeryüzünü etkileyen şiddetli sarsıntısı nedeniyle rüzgâr santrallerinin solucanların toprağın altından çıkmasına neden olduğunu açıklayan Putin, bunun yenilenebilir enerjiden vazgeçilmesi gerektiği anlamına gelmediği ancak bu alanda inovasyona ihtiyaç duyulduğunun altını çizmişti.
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