Putin: Rüzgâr enerjisi kuşlara ve solucanlara zarar veriyor, bu işin şakası yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e göre rüzgâr ya da güneş enerjisinin görece masum olması, sorgulanmamaları gerektiğini anlamına gelmiyor. Rus lider Yekaterinburg’daki bir konferansta, enerji üretmek amacıyla kullanılan rüzgâr türbinlerinin kuşlara ve solucanlara zarar verdiğini söyledi.

Fosil yakıt üretiminde lider konumunda olan Rusya'nın, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak konusundaysa bazı ülkenin gerisinde olduğu biliniyor. Zira rüzgâr enerjisi, Rus şehirlerine elektrik sağlamak için nadiren tercih edilen bir seçenek.

Fakat bu, yenilenebilir enerji üretimi alanına yatırım yapılmadığı anlamına gelmiyor. Rus enerji şirketlerinden Enel Russia, 2024’e kadar 71 megavat kapasiteli bir enerji tesisi inşa etmek için 90 milyon euro (yaklaşık 580 milyon Türk lirası) yatırım yapmayı taahhüt etti.

Yenilenebilir enerji kaynakları, karbon ayak izi temel alındığında kömür ya da gaz kökenli enerji kaynaklarından çok daha masum görülebilir. Ancak bu enerji kaynaklarının doğal yaşama verdikleri zarar da hiç azımsanmayacak boyutlarda.

Nitekim söz konusu zararlar, ülkesinin Yekaterinburg şehrinde düzenlenen ve televizyonda canlı yayınlanan enerji konulu bir konferansta Rusya lideri Putin tarafından da gündeme getirildi.

‘TÜRBİNLERİN YARATTIĞI SARSINTI, SOLUCANLARIN TOPRAĞIN ALTINDAN YERYÜZÜNE ÇIKMALARINA NEDEN OLUYOR'

Konferansta soruları yanıtlayan Putin, “Rüzgâr enerjisi oldukça faydalı, ancak bu hususta kuşların durumunu göz önünde bulunduruyor muyuz? Rüzgâr türbinleri yüzünden kaç kuş yaşamını yitiriyor, haberimiz var mı?” sorularını yöneltti ve ekledi: “Türbinlerin yarattığı sarsıntı, solucanların toprağın altından yeryüzüne çıkmalarına neden oluyor. Bu işin şakası yok.”

Bunlarla beraber Putin, insanların rüzgâr jeneratörleriyle dolup taşan ve güneş panelleri yığılı bir gezegende yaşamak istemeyeceklerini de ekledi.

‘YENİLENEBİLİR ENERJİDEN VAZGEÇİLMESİ GEREKMİYOR, ANCAK BU ALANDA İNOVASYONA İHTİYAÇ VAR’

Rusya Devlet Başkanı, 2013 yılında G-20 Gençlik Zirvesi’nde de aynı endişesini dile getirmişti. Çıkardığı kuvvetli ses ve yeryüzünü etkileyen şiddetli sarsıntısı nedeniyle rüzgâr santrallerinin solucanların toprağın altından çıkmasına neden olduğunu açıklayan Putin, bunun yenilenebilir enerjiden vazgeçilmesi gerektiği anlamına gelmediği ancak bu alanda inovasyona ihtiyaç duyulduğunun altını çizmişti.