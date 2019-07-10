Ryabkov: Rusya'nın Venezüella'da askeri çıkarı yok, Barbados'taki görüşmeler çözüm açısından önemli

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'li mevkidaşı David Hale ile yaptığı görüşmede Moskova yönetiminin Venezüella'da askeri çıkarı bulunmadığını vurguladı. Ryabkov'a göre Venezüella hükümeti ve muhalefetinin Barbados'ta yapacağı görüşmeler çözüm açısından önemli.

Ryabkov ve Hale, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi. İkilinin gündemindeki önemli konulardan biri Venezüella'daki durumdu.

Rusya'nın Venezüella'da askeri çıkarı bulunmadığını belirten Ryabkov, "Venezüella'da askeri birliğimiz yok. Bu ülkede, ABD ve Venezüella'nın komşuları tarafından istikrarsızlaştırıcı faktör olarak görülebilecek hiçbir askeri kaynağımız yok. Oradaki tüm faaliyetler, daha önce akdedilen sözleşmeler kapsamında tedarik edilen askeri teçhizatın bakımıyla ilgili" dedi.

'BARBADOS GÖRÜŞMELERİNİN KATKI SUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Ryabkov, Venezüella'daki siyasi krizi çözmek amacıyla muhalefetle hükümet arasında bu hafta Barbados'ta yeniden başlayacağı duyurulan görüşmelerin krizin çözümü açısından önemli olduğunu kaydetti.

Hükümet ve muhalefet arasında görüşmeler yapılmasına katkı sunan Norveç tarafının çabaları da dahil olmak üzere her türlü çabayı önemli bulduklarını anlatan Ryabkov, Barbados'taki yeni tur görüşmelerin normalleşme çabalarına ciddi katkı sunacağını düşündüklerini ifade etti.

ABD'nin bu görüşmelerle ilgili bazı çekinceleri olduğunu anladıklarını söyleyen Ryabkov, Rusya için önemli olanın sürecin kesintiye uğramaması ve ortak çözüm arayışlarının devam etmesi olduğunun altını çizdi.