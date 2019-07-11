Kayıt
03:15 11 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    domates

    Rusya Tarım Bakanı Patruşev: Türkiye ile domates kotasının kaldırılmasını görüştük

    © AP Photo / Raad Adayleh
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Rusya Tarım Bakanlığı, Türk yetkililerin ördek ve kaz eti temini ile ilgili veteriner sertifikasının onay prosedürlerini tamamlamasıyla Türkiye pazarının bu ürünleri tedarik eden Rus üreticilere açılmasının beklendiğini belirtti. Rusya Tarım Bakanı Patruşev de tarafların Türk domatesine uygulanan kotanın kaldırılmasını görüştüklerini aktardı.

    Rus ihracatının bilinmeyenleri
    Rusya: Yılbaşından beri Türk tarım ürünü sevkiyatlarında 70’den fazla kez tarım zararlısı bulundu
    Rusya Tarım Bakanlığı, Türk yetkililerin ördek ve kaz eti temini ile ilgili veteriner sertifikasının onay prosedürlerini tamamlamasıyla Türkiye pazarının bu ürünleri tedarik eden Rus üreticilere açılmasını beklediğini belirtti.

    Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Ankara’da yaptıkları görüşmede tarımalanındaki karşılıklı ticaretin arttırılması, bu yılın ilk yarısında yapılan ortak çalışmaların sonuçları ve geleceğe dönük planlar gibi konuların görüşüldüğü hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

    “Dmitriy Patruşev ve Bekir Pakdemirli ayrıca Türkiye pazarının yerel et üreticilerine açılması ile ilgili çalışmaları da ele aldı. Rusya Tarım Bakanı’na göre Rus tarafı özellikle de Türkiye’nin ülkemizden ördek ve kaz eti temini ile ilgili veteriner sertifikasının onay prosedürünü tamamlamasını bekliyor.”

    Açıklamaya göre Patruşev, iki ülke arasındaki tarım ürünleri ticaretinin dinamik bir şekilde geliştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

    “Sadece bu yılın ilk 6 ayında bu alandaki ticaret cirosu yüzde 7 artarak 1.7 milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda Rusya ve Türkiye çeşitli etkileşim alanlarıyla ilgili verimli işbirliğini sürdürüyor. İki ülkenin bitki sağlığı servislerinin koordineli çalışması sayesinde, Türkiye'den gönderilen meyve ve sebzelerde karantina objeleri tespit etme vakalarının sayısı azaldı.”

    Rus ihracatının bilinmeyenleri
    Rusya ile Türkiye arasındaki tarım ürünü ticareti hacmi 1.2 milyar dolara yükseldi
    PATRUŞEV: TÜRKİYE İLE DOMATES KOTASININ KALDIRILMASINI GÖRÜŞTÜK

    Bu arada Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus ve Türk yetkililerin Türk domatesine uygulanan kotanın kaldırılmasını görüştüklerini aktardı. Patruşev, ancak mevcut 150 bin tonluk kotanın ‘konforlu’ olduğunu kaydetti.

    Domates ticareti alanında ‘kesinlikle verimli işbirliği’ yapıldığını kaydeden Patruşev, Türkiye’nin Rusya’ya domates sağlamaya devam ettiğini belirterek, “150 bin tonluk kotamız var, bu kota şimdilik Türk mevkidaşlarımız için konforlu ve bizce henüz artırılmaya ihtiyaç yok. Buna rağmen Sayın Bakan (Bekir Pakdemirli) ile domates kotasının tamamen kaldırılması konusunu görüştük” ifadelerini kullandı.

    Yine de 150 tonun yeterli olduğu paradigması içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Patruşev, kotanın kaldırılması konusunu görüşmek için önce bu 150 bin tonun doldurulması gerektiğini ifade etti.

    İlgili konular:

    Rusya, Türkiye’den gönderilen 60 ton domates ve çileği geri çevirdi
    Yavaş: Ankara'daki işsizlik oranını aşağı çekmek için Türk ve Rus iş adamlarını yatırım yapmaya davet ediyoruz
    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: S-400’leri domateslerden ayrı tutmak gerekiyor
    Etiketler:
    et, Kaz, ördek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kota, domates, Rusya Tarım Bakanlığı, Dmitriy Patruşev, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Myanmar'daki budist mabetlerinin yer aldığı Bagan bölgesi.
    UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen yeni alanlar
    Karikatür
    Mahkemeden Trump'a Twitter kararı: Kullanıcıları engelleyemez
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet