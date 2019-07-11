Rusya Tarım Bakanı Patruşev: Türkiye ile domates kotasının kaldırılmasını görüştük

Rusya Tarım Bakanlığı, Türk yetkililerin ördek ve kaz eti temini ile ilgili veteriner sertifikasının onay prosedürlerini tamamlamasıyla Türkiye pazarının bu ürünleri tedarik eden Rus üreticilere açılmasının beklendiğini belirtti. Rusya Tarım Bakanı Patruşev de tarafların Türk domatesine uygulanan kotanın kaldırılmasını görüştüklerini aktardı.

Rusya Tarım Bakanlığı, Türk yetkililerin ördek ve kaz eti temini ile ilgili veteriner sertifikasının onay prosedürlerini tamamlamasıyla Türkiye pazarının bu ürünleri tedarik eden Rus üreticilere açılmasını beklediğini belirtti.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Ankara’da yaptıkları görüşmede tarımalanındaki karşılıklı ticaretin arttırılması, bu yılın ilk yarısında yapılan ortak çalışmaların sonuçları ve geleceğe dönük planlar gibi konuların görüşüldüğü hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

“Dmitriy Patruşev ve Bekir Pakdemirli ayrıca Türkiye pazarının yerel et üreticilerine açılması ile ilgili çalışmaları da ele aldı. Rusya Tarım Bakanı’na göre Rus tarafı özellikle de Türkiye’nin ülkemizden ördek ve kaz eti temini ile ilgili veteriner sertifikasının onay prosedürünü tamamlamasını bekliyor.”

Açıklamaya göre Patruşev, iki ülke arasındaki tarım ürünleri ticaretinin dinamik bir şekilde geliştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Sadece bu yılın ilk 6 ayında bu alandaki ticaret cirosu yüzde 7 artarak 1.7 milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda Rusya ve Türkiye çeşitli etkileşim alanlarıyla ilgili verimli işbirliğini sürdürüyor. İki ülkenin bitki sağlığı servislerinin koordineli çalışması sayesinde, Türkiye'den gönderilen meyve ve sebzelerde karantina objeleri tespit etme vakalarının sayısı azaldı.”

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Bu arada Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus ve Türk yetkililerin Türk domatesine uygulanan kotanın kaldırılmasını görüştüklerini aktardı. Patruşev, ancak mevcut 150 bin tonluk kotanın ‘konforlu’ olduğunu kaydetti.

Domates ticareti alanında ‘kesinlikle verimli işbirliği’ yapıldığını kaydeden Patruşev, Türkiye’nin Rusya’ya domates sağlamaya devam ettiğini belirterek, “150 bin tonluk kotamız var, bu kota şimdilik Türk mevkidaşlarımız için konforlu ve bizce henüz artırılmaya ihtiyaç yok. Buna rağmen Sayın Bakan (Bekir Pakdemirli) ile domates kotasının tamamen kaldırılması konusunu görüştük” ifadelerini kullandı.

Yine de 150 tonun yeterli olduğu paradigması içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Patruşev, kotanın kaldırılması konusunu görüşmek için önce bu 150 bin tonun doldurulması gerektiğini ifade etti.