'TürkAkım’ın yüzde 90'ı tamamlandı'

Gazprom'un geçen hafta Rus bankacılık sektöründen temsilcileri TürkAkım boru hattı projesindeki çalışmaları denetlemek üzere bir geziye çıkardığını belirten The Moscow Times, takvime göre ilerleyen inşaat çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığını ve hattın yıl sonuna kadar hizmete açılacağını yazdı.

Bankacılık uzmanlarının TürkAkım'ın çıkış noktası olan Russkaya kompresör istasyonu ile Kıyıköy'deki alım terminalini ziyaret ettiğini anlatan Ben Aris, VTB Capital uzmanlarının "Gazprom, Russkaya kompresör istasyonu ile iki kara hattının inşasını tamamladı, Türkiye'deki alım terminalinde inşaat çalışmaları ise 21 Haziran itibarıyla yüzde 86 oranına ulaştı" şeklindeki sözlerini aktardı.Aris, Gazprom yetkililerinin TürkAkım'ı yıl sonuna kadar hizmet açma planını yinelediğinin altını çizdi.

Gazprom'un sermaye harcamaları tahminlerini de paylaşan Aris, "Denizaltı bölümü, 7 milyar euronun üzerine mal olacak, Türkiye'deki kara kısmı için 400 milyon euro, Sırbistan'daki hat için 1.4 milyar euro harcanacak" diye belirtti.

Aris'e göre Gazprom'a Avrupa pazarına daha iyi erişim ve Ukrayna'yı tamamen bypass etme imkanı sağlayacak olan boru hattının ana müşterisi bizzat Türkiye olacak.

Türkiye'nin enerji kaynakları ve gaz depolama tesisleri bakımından büyük oranda Rusya'ya bağımlı olduğunu anımsatan Aris, TürkAkım'ın Türkiye için avantajlarından birinin toprakları üzerinden Avrupa'ya gidecek sürekli gaz akışı olduğunu ve bunun Türkiye'nin enerji güvenliğini artıracağını vurguladı.

Türk Akım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı boru hattından oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki tüketicilerin kullanımına ayrılacak. TürkAkım doğalgaz boru hattının yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.