Napolyon’un çöküşünü başlatan Rusya seferinde ölen bir generalin kemikleri bulundu: Doğrulanırsa bir ilk olacak

Rusya seferinde aldığı yenilgiyle deyim yerindeyse kendi çöküşünü hazırlayan Fransız İmparator Napolyon Bonapart’ın favorisi olan generallerinden birinin kemikleri, Moskova’nın 400 kilometre batısındaki bir şehirdeki kazılarda bulundu. DNA testleriyle doğrulanması halinde bu, Napolyon döneminin kalıntıları bulunan ilk generali olacak.

Fransız ve Rus arkeologlar, savaşta aldığı yaralar neticesinde Rusya’da ölen Napolyon Bonapart’ın gözde komutanlarından birinin kemiklerini, ölümünden 200 yıldan fazla bir süre sonra bir dans pistinin altında bulduklarını düşünüyor. Komutanın kayıtlarda olan yaralarıyla uyuşan kalıntıların gerçekten kendisine ait olup olmadığı ise DNA testinden sonra belli olacak.

Moskova’nın 400 kilometre kuzeyindeki Smolensk şehrinde kazı yapmakta olan Fransız ve Rus arkeologlar, Napolyon’un şahsen tanıyıp saygı duyduğu, hatta ismi Fransa’daki Zafer Takı’nda yazılı Charles Etienne Gudin’in kayıp mezarını bir parktaki dans pistinin altında bulduklarına inanıyor.

Tarihi kayıtlara göre Gudin, Napolyon’un 1812’de Rusya’ya düzenlediği sefer esnasında (Vatanseverlik Savaşı) sol bacağını kaybetmiş ve sağ bacağından da yaralanmıştı.

Après des années de travail, des copains sont enfin parvenus à localiser la tombe du Général Gudin, mort en Russie en 1812 et dont la tombe avait été cachée et jamais retrouvée. C’était un ami proche de Napoléon, qui pleura a l’annonce de son décès. Elle a été retrouvée !! 🇫🇷⚡️🦅 pic.twitter.com/rPM2tTMUin — Julien Rochedy (@JRochedy) 8 Temmuz 2019

​Tabutta buldukları iskeleti incelediklerinde söz konusu yaralarla uyuştuğunu gören arkeologlar, buldukları mezarın büyük ihtimalle Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları esnasında komutanlık yapmış olan aristokrat Gudin’e ait olduğunu düşünüyor.

Mezarın bulunmasında önemli bir katkısı olan Fransız arkeolog ve tarihçi Pierre Malinovskiy, uzun arama çalışmalarının neticesi olan bu keşfi takdir ederek, “Bunun yalnızca benim için değil, iki ülke için de tarihi bir an olduğu kanısındayım” dedi.

‘ONU SAĞ GÖREN SON İNSAN NAPOLYON’DU’

Napolyon’un Gudin’i çocukluğundan beri bizzat tanıdığına değinen Malinovskiy, “Napolyon, Gudin’i sağ gören son insandı. Bu çok mühim bir şey. O, Napolyon döneminden mezarını bulduğumuz ilk komutan” diye sözlerine devam etti.

Kazılara bizzat eşlik eden Rusya Askeri Tarih Topluluğu da, yapılan keşfin büyük yankı uyandırması gerektiğini açıkladı ve ekledi: “Kalıntıları DNA testiyle karşılaştırarak birkaç ay ila bir yıl içerisinde kimliği net olarak doğrulayabileceğiz. Generalin ailesi de konuyla ilgili haberleri takip ediyor.”

Fransa’daki Zafer Takı’nda adı yazılı olan General Charles Etienne Gudin, Napolyon’un Rusya’ya düzenlediği başarısız işgal girişimi esnasında bir top mermisinin isabet etmesi neticesinde 22 Ağustos 1812’de 44 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Gudin, Napolyon’un şahsen tanıdığı ve derinden saygı duyduğu bir komutandı. Ölümünün ardından Napolyon’un emriyle kalbi yerinden sökülerek Fransa’nın başkentindeki Père Lachaise Mezarlığı’nın mabedine taşınmıştı.

Versay Sarayı’na tablosu asılan generalin, aynı zamanda Paris’te ismini taşıyan bir sokak da bulunuyor.