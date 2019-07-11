Napolyon’un çöküşünü başlatan Rusya seferinde ölen bir generalin kemikleri bulundu: Doğrulanırsa bir ilk olacak

Moskova’nın 400 kilometre kuzeyindeki Smolensk şehrinde kazı yapmakta olan Fransız ve Rus arkeologlar, Napolyon’un şahsen tanıyıp saygı duyduğu, hatta ismi Fransa’daki Zafer Takı’nda yazılı Charles Etienne Gudin’in kayıp mezarını bir parktaki dans pistinin altında bulduklarına inanıyor.
Tarihi kayıtlara göre Gudin, Napolyon’un 1812’de Rusya’ya düzenlediği sefer esnasında (Vatanseverlik Savaşı) sol bacağını kaybetmiş ve sağ bacağından da yaralanmıştı.
Après des années de travail, des copains sont enfin parvenus à localiser la tombe du Général Gudin, mort en Russie en 1812 et dont la tombe avait été cachée et jamais retrouvée. C’était un ami proche de Napoléon, qui pleura a l’annonce de son décès. Elle a été retrouvée !! 🇫🇷⚡️🦅 pic.twitter.com/rPM2tTMUin— Julien Rochedy (@JRochedy) 8 Temmuz 2019
Tabutta buldukları iskeleti incelediklerinde söz konusu yaralarla uyuştuğunu gören arkeologlar, buldukları mezarın büyük ihtimalle Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları esnasında komutanlık yapmış olan aristokrat Gudin’e ait olduğunu düşünüyor.
‘ONU SAĞ GÖREN SON İNSAN NAPOLYON’DU’
Napolyon’un Gudin’i çocukluğundan beri bizzat tanıdığına değinen Malinovskiy, “Napolyon, Gudin’i sağ gören son insandı. Bu çok mühim bir şey. O, Napolyon döneminden mezarını bulduğumuz ilk komutan” diye sözlerine devam etti.
Kazılara bizzat eşlik eden Rusya Askeri Tarih Topluluğu da, yapılan keşfin büyük yankı uyandırması gerektiğini açıkladı ve ekledi: “Kalıntıları DNA testiyle karşılaştırarak birkaç ay ila bir yıl içerisinde kimliği net olarak doğrulayabileceğiz. Generalin ailesi de konuyla ilgili haberleri takip ediyor.”
Gudin, Napolyon’un şahsen tanıdığı ve derinden saygı duyduğu bir komutandı. Ölümünün ardından Napolyon’un emriyle kalbi yerinden sökülerek Fransa’nın başkentindeki Père Lachaise Mezarlığı’nın mabedine taşınmıştı.
Versay Sarayı’na tablosu asılan generalin, aynı zamanda Paris’te ismini taşıyan bir sokak da bulunuyor.
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