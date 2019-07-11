Ryabkov: Venezüella'daki tatbikatta Rus askeri teçhizatı kullanılacak

Basın mensuplarının Venezüella'da 24 Haziran'da düzenlenecek tatbikatta Rus askeri teçhizatı kullanılıp kullanılmayacağı sorusunu yanıtlayan Ryabkov, "Venezüella'da bulunan ve Bolivar ordusunun sahip olduğu silahlar ve askeri teçhizat, büyük oranda Rus yapımı. Bu nedenle, tatbikat Rus askeri teçhizatı olmadan gerçekleştirilemez" dedi.

Venezüella ordusunun başka ülkelerden satın aldığı farklı tür silahlar bulunup bulunmadığını bilmediğini kaydeden Ryabkov, ordunun büyük oranda Rus silahlarıyla donatıldığını, bundan dolayı tatbikatta Rus silahlarının kullanılmasını beklediğini ifade etti.