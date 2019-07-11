Morales, Putin'le görüşmesine 'Chavez'i de getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’le Moskova’da yaptığı görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin başarılı şekilde geliştiğini ifade etti. Görüşmede Morales’in heyetinden birinin Venezüella’nın eski lideri Hugo Chavez’e çok fazla benzemesi dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beraberinde bir heyetle Moskova’ya gelen Morales’le görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin başında Morales ve Putin, Eski Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez’i andı.

Morales, heyetten birini göstererek, “Chavez’e ne kadar benziyor değil mi?” dedi. Putin de Morales’e karşılık “Benziyor” yanıtını verdi ve esprili bir dille “Gerçek bir kızılderili” sözleriyle devam etti.

Путин и Моралес вдруг вспомнили Чавеса. Один из членов делегации Боливии оказался почти копией лидера боливарианской революции pic.twitter.com/6sfB1MgDQu — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 11, 2019

​Görüşmede Putin “İkili diplomatik ilişkilerimiz 120 yılı aşkındır var ve son yıllarda son derece başarılı gelişiyor” dedi.

Karşılıklı ticaret hacminin az miktarda olduğunu, ancak yılın ilk yarısında buçuk kat arttığını belirten Putin “En önemlisi iyi imkânlar var, büyük şirketlerimiz fark edilir düzeyde kaynak katkısında bulunuyor” dedi.

Gazprom ve Rosatom’un Bolivya’daki doğalgaz yatırımlarını örnek gösteren Putin, Bolivya’da otomobil teknolojisi de dahil olmak üzere Rus teknolojisinin rağbet gördüğünü kaydetti.

Morales ise iki ülke arasındaki nükleer alandaki işbirliğinin gelişeceğini belirterek, lityum alanında da işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Rus şirketlerle işbirliğini önemsediklerini belirten Morales, yatırımların arttırılmasına yönelik eğilimin sürdüğünü belirtti. Morales, ülkesinin Rusya’nın ‘her ülkenin uluslararası alanda ve içişlerinde bağımsız hareket etme hakkı olduğu’ görüşünü desteklediğini de vurguladı.

Görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak; Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez, Hidrokarbon Bakanı Louis Sanchez, Enerji Bakanı Rafael Alarcon katıldı.