Zaharova: İngiliz medya kuruluşları, Londra'nın Sputnik ve RT'ye yönelik tutumunun sonuçlarıyla karşılaşmaya hazır olsun

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik ve Russia Today'e (RT) Londra'daki Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon verilmemesi nedeniyle İngiliz medya kuruluşlarına karşı benzer önlemler alabileceklerini söyledi.

Zaharova, "Altını bir kez daha çizmek isterim ki, biz her zaman mütekabiliyet ilkesinden yola çıktık ve bu bağlamda, Rusya'da faaliyet yürüten İngiliz medya kuruluşları Londra yönetiminin eylemlerinin sonuçlarıyla karşılaşmaya hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

Londra'nın dezenformasyon kampanyaları hakkında daha önce Skripal vakası ve 'Dürüstlük İnisiyatifi' projesi gibi süreçler üzerinden fikir yürüttüklerini belirten Zaharova, İngiliz hükümetinin Sputnik ve RT'ye akreditasyon vermeyerek yalan haber ve iftiraları açıkça yaymaya başladığının altını çizdi.

Zaharova, "Eğer tüzel kişiler ve şirketlere yönelik suçlamalar varsa, üstelik medya kuruluşları söz konusuysa, kanıt sunulması gerekir. Eğer dezenformasyon yapıldığını söylüyorsanız, örneklerini sunun. Bu eylemleri, Rus basınına yönelik propagandist bir saldırı olarak görüyoruz" diye vurguladı.

Daha önce Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon vermeyi reddettiler. Kanıtlanmak istenen de işte buydu" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'ye tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Gazetecilerin kabul edildiği koşullarda basın özgürlüğü hakkında ciddi bir tartışma yapılamaz. Muhtemelen bu, absürdlüğün en açık tezahürü" demişti.