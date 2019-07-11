Putin ile Zelenskiy arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti

İki ülke liderinin, Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmanın çözümüyle ilgili sorunları ele aldığını belirten Peskov, Putin ve Zelenskiy’in esir değişimi konusunu uzmanlar seviyesinde sürdürmeyi kabul etti.
Peskov, "Ayrıca Normandiya formatındaki temasların sürdürülmesi olasılığı değerlendirildi" dedi.
Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı idaresinden yapılan açıklamada, görüşmenin temel konusunun, 'esir denizcilerin serbest bırakılması' olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Rusya’da tutuklu bulunan diğer Ukrayna vatandaşlarının iade edilmesinden söz edildi" ifadelerine yer verildi.
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