Putin ile Zelenskiy arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un verdiği bilgiye göre, görüşme Ukrayna tarafının girişimi üzerinde yapıldı.

İki ülke liderinin, Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmanın çözümüyle ilgili sorunları ele aldığını belirten Peskov, Putin ve Zelenskiy’in esir değişimi konusunu uzmanlar seviyesinde sürdürmeyi kabul etti.

Peskov, "Ayrıca Normandiya formatındaki temasların sürdürülmesi olasılığı değerlendirildi" dedi.

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı idaresinden yapılan açıklamada, görüşmenin temel konusunun, 'esir denizcilerin serbest bırakılması' olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Rusya’da tutuklu bulunan diğer Ukrayna vatandaşlarının iade edilmesinden söz edildi" ifadelerine yer verildi.