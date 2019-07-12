Rossotrudniçestvo'dan Rusya’da okuyan Türk öğrenci sayısını artırma çağrısı

St. Petersburg’daki 5. Rus-Türk Toplumsal Forumu'nun açılışında konuşan Mitrofanova, "Rusya ve Türkiye üniversitelerinin rektörleri arasında yakın ve dolgun işbirliği başlatıldı. Devlet kotasıyla burslu olarak Rusya üniversitelerinde okuyacak Türkiyeli öğrencilerin alımı gerçekleşti. Bu kota şimdilik çok küçük, sadece 56 kişi. Ama Türkiye’den gelen başvuru sayısı sürekli artıyor ve şimdiden bini geçmiş durumda. Bence bu kotanın artırılması düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

Forum kapsamında yarın ikincisi düzenlenecek Rusya-Türkiye Üniversite Rektörleri Forumu toplantısına 35 üniversitenin katılacağını söyleyen Mitrofanova, ilk toplantıya 15 üniversitenin katıldığını hatırlatarak, "Bu, üniversiteler arasındaki işbirliğine karşılıklı ilgi olduğunu gösteriyor" dedi.

Mitrofanova, "Öğrenci değişimini arttırma konusunu, en iyi eğitim uygulamalarını paylaşma konusunu dikkatlice düşünmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.