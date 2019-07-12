ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yaptırımları öngören düzenlemeyi kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, 2020 savunma bütçesi tasarısında Rus devlet borcuna yaptırım uygulanmasını öngören bir düzenleme yapılmasını kabul etti.

Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla 2020 savunma bütçesi tasarısında yapılan düzenlemeyle Rusya'ya yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Düzenlemede imzası bulunan Demokrat Partili Bradley Sherman, belgenin yaptırımların kaldırılmasını sağlayacak bir mekanizma içerdiğini belirtti.

Buna göre, Washignton yönetimin Rusya'nın seçimlere müdahale etmediğine karar vermesi ve Kongrenin mutabık kalması halinde, yaptırımlar kaldırılabilecek.

Yeni düzenlemenin kabul edildiği bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'ne tekrar sunulacak. Temsilciler Meclisi'nden geçmesi halinde ABD Kongresi'nin onayına sunulacak tasarı, son olarak imza için Başkan Donald Trump'ın önüne gelecek.