Rusya Savunma Bakanlığı: S-400 sistemlerinin diğer parçaları mutabık kalınan sürelerde teslim edilecek

Bakanlık, "Sistemin diğer elemanlarının Türkiye'ye sevkiyatı, Türk tarafıyla akdedilen anlaşmanın koşullarına sıkı biçimde uyularak ve taraflarca mutabık kalınan sürelerde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sevkiyatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Türk hava savunma sistemlerinin iyileştirilmesi konusunda varılan mutabakata uygun olarak yapıldığını da vurguladı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin teslimatıyla ilgili, "Bugün sabah saatlerinden itibaren 3 uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek" açıklamasını yapmıştı.