Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'in Ankara'daki görüşmelerine dair Rusya'dan açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin öncülüğündeki Rus heyeti, Ankara'da Türk yetkililerle bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus heyeti Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Suriye ve Ortadoğu'daki durumu detaylı şekilde ele alan taraflar, terör tehdidinin artması ve siviller ile Rus ve Türk askerlerin korunmasının sağlanması bağlamında İdlib'deki durumu istişare etti.

Taraflar, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınan kararlar ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak Suriye anayasa komitesinin kurulması ve çalışmalarına başlaması üzerinde özellikle durarak krizin çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca Türk ve Rus heyetler, ağustos başında Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılacak 13. Astana görüşmelerine hazırlıkla ilgili konuları ele aldı.