Rus Senatör Cabarov: Erdoğan, Batı politikacılarına ABD baskısına başarıyla karşı koyulabildiğini gösterdi

Rus Senatör Vladimir Cabarov, Türkiye'ye S-400 teslimatına ilişkin, "Bu, NATO üyesi ülkelerle bile normal ilişkilerin kurulabildiğinin göstergesi. Sağduyu galip geldi ve Türkiye’yle ilişkilerimiz giderek daha da güçlenecek" yorumunu yaptı.

Rus Senatör Vladimir Cabarov, S-400 hava savunma sisteminin teslimat sürecinin başlamasını değerlendirdi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı politikacılarına, ABD’nin baskısına başarıyla koyulabildiğini gösterdi. Rus hava savunma sistemini aldığı için her düzeyde ona nasıl baskı yapıldığını çok iyi biliyoruz. Erdoğan, hakkını savundu ve bunu tamamen pragmatik hikayeden yola çıkarak yaptı."

Türkiye’nin, bu sınıftan Rus hava savunma sistemi alan ilk NATO ülkesi olduğunu kaydeden senatör, "İşbirliği yapacağız, bu sistemlerin bakımını yapacağız. Bu, NATO üyesi ülkelerle bile normal ilişkilerin kurulabildiğinin göstergesi. Sağduyu galip geldi ve Türkiye’yle ilişkilerimiz giderek daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.