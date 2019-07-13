'Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Komisyonu 24-26 Temmuz'da toplanacak’

Rusya Enerji Bakanlığı sözcüsü, Sputnik’e açıklamasında, "Toplantının 24-26 Temmuz Antalya’da yapılması planlanıyor" dedi.
Hükümetlerarası Komisyon’un eş başkanlığını Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yürütüyor.
Rusya Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ticari ve ekonomik işbirliğine yönelik Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Komisyonu, 24-26 Temmuz günleri Antalya’da toplanacak
Rusya Enerji Bakanlığı sözcüsü, Sputnik’e açıklamasında, "Toplantının 24-26 Temmuz Antalya’da yapılması planlanıyor" dedi.
Hükümetlerarası Komisyon’un eş başkanlığını Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yürütüyor.
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