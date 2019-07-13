Kommersant: Erdoğan, S-400 sevkiyatıyla Batı’ya karşı zafer kazandı

Anlaşmanın siyasi açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Drize “ABD ve bizzat (ABD Başkanı) Donald Trump yaptırım tehdidiyle sevkiyatı engellemeye çalıştı, ancak her şeye rağmen sistemler Türkiye topraklarına getirildi. Batılı partnerler endişe duyuyor, NATO rahatsızlığını bildiriyor. Kilit bir partner olarak Ankara, ABD’nin düşmanı değilse de rakibinden silah satın alıyor” ifadelerini kullandı.
Drize, S-400’lerin Ankara ya da benzeri başka bir noktasını saldırılardan koruma imkânı vereceğine dikkat çekti.
“S-400, Erdoğan için özellikle de bir siyasi zafer” diyen yazar “Türkiye’nin ABD ve Avrupa ile son zamanlarda zor ilişkileri oldu. Washington sürekli baskı yapıp Suriye’de Kürtleri destekliyor, Ankara’nın 2016’daki darbenin planlayıcısı olarak gördüğü Fetullah Gülen’i vermeyi reddediyor. Avrupa, özellikle Almanya sürekli kendi kurallarını dayatıyor” yorumunda bulundu.
Öte yandan, Rusya ise çok kârlı koşullarda gerçekten de iyi sistemler teklif ediyor. S-400’lere rağmen Batı’nın yörüngesinde kalmaya devam etse de, onları kendisini de hesaba katmak zorunda bırakıyor. Erdoğan Türkiye’nin coğrafi konum bakımından bölgedeki kilit bir aktör, Avrupa ile Asya arasındaki bir köprü olduğunu çok iyi biliyor.
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