Rus uzman: ABD ile ilişkileriniz bozulduğu an F-35'ler işe yaramaz hale gelir

S-400’ler yüzünden F-35 programından çıkartılabileceği konusunda ABD’nin Türkiye’ye yönelttiği tehditlere ilişkin Kommersant’a konuşan Moskova Ekonomi Yüksekokulu Öğretim Üyesi Vasiliy Kaşin, Washington ile ilişkiler bozulduğunda F-35’lerin zaten işe yaramaz hale geleceği değerlendirmesinde bulundu.

Kommersant’a konuşan Moskova Ekonomi Yüksekokulu Öğretim Üyesi Vasiliy Kaşin, “ABD ile müttefik olunmadığında F-35’ler alınmamalı. Zira Washington ile ilişkiler bozulur bozulmaz uçak elinizde bir parça oduna dönüşüp hiçbir işe yaramaz” dedi.

F-35’lerin tedarikçiye uçağın durumuna, sefer sayısına ve uzunluğuna ilişkin bilgi aktarmaya yarayan teknolojilere sahip olduğunu belirten Kaşin, böylece Türkiye’nin F-35 alması durumunda fiilen ABD’ye bağlı olacağını ifade etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararsı İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Toğrul İsmayıl, Rusya’nın NATO üyesi bir ülkeye S-400 sevkiyatı yapmanın, sistem hakkında İttifak’a bilgi akrarımı yapılması imkânı oluşturacağını göz önünde bulundurmuş olması gerektiğini söyledi.

İsmayıl, mevcut durumda Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerdeki güvenin bu konuda olumlu rol oynadığını da belirtti.

'ABD, YAPTIRIM UYGULAMAK İÇİN SEBEP ARIYORDU'

İsmayıl, “Ayrıca Türkiye S-400’ü sadece savunma amacıyla kullanacağı sözünü veriyor. Rusya ile Türkiye arasındaki bu anlaşma NATO ile olan anlaşmalara aykırı değil, ancak ABD uzun zamandır Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamak için bir sebep arıyordu” dedi.

ABD, Rusya yapımı bir sistem olduğu için Türkiye’nin S-400 satın almasına karşı çıkıyor. Washington daha önce Türkiye’nin aynı anda hem S-400 hem de F-35’e sahip olamayacağını belirtmişti.

Rusya’nın Türkiye’ye S-400 sevkiyatına başlamasının ardından Washington’dan F-35’lerin sevkiyatına ilişkin tavrının değişmediği açıklaması gelmişti.