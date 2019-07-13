Rus ordusu NATO’nun Karadeniz’deki tatbikatını izliyor

Deniz uçaklarının devriye uçuşları yaptığı belirtilen açıklamada, Bal ve Bastion adlı kıyı tipi füze sistemlerinin de görevde olduğu, ayrıca radyoelektronik takip yapıldığı vurgulandı.
Karadeniz’de devam eden tatbikata Arnavutluk, Bulgaristan, İngiltere, Yunanistan, Gürcistan, Danimarka, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Moldova, Norveç, Polonya, Romanya, ABD ve Türkiye silahlı kuvvetleri katılıyor.
Ukrayna ve ABD’nin birlikte yürüttüğü Sea Breeze 2019 tatbikatıysa dün sona erdi. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, tatbikata yaklaşık 30 gemi, 30 hava aracı ve 900’un üzerinde deniz piyadesinin katıldığı duyuruldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)