Batılı gizli servisler tarafından organize edilen Rusya karşıtı kampanyanın aktif evresine geçildiğini söyleyen kaynak, “Medya alanında oldukça saldırgan eylemlere girişilmekte. Artık gizlenmeyen kışkırtıcı eylemler çerçevesinde, Amerikan ve İngiliz gizli servis uzmanları, Rus yönetimi hakkında sahte bilgiler üretiyor” diye konuştu.
Yetkili, bu şekilde Batı lehine suni olarak hazırlanan bilgilerin ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) gibi kuruluşlar üzerinden başta George Soros, Bill Browder gibi etkili finansçıların kontrolünde olan, ayrıca Amerikan yönetimi tarafından finanse edilen medya kuruluşlarına sızdırıldığını vurguladı.
“Panama Belgeleri’nde olduğu gibi yöneltilen suçlamaların saçmalığına rağmen bu bilgiler, Beyaz Saray tarafından ileriye dönük olarak yeni yaptırım önlemlerinin gerekçelendirilmesi için kullanılıyor. Bu tür eylemler, Rusya’daki durumu istikrarsızlaştırmak, ekonomik potansiyelini zayıflatmak ve yönetiminin üzerinde siyasi baskı araçları oluşturmak amacıyla ülkenin iç işlerine doğrudan bir müdahaledir.”
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