‘ABD ve İngiltere Putin’in yakın çevresi ile ilgili uydurma haberler hazırlıyor’

Amerikan ve İngiliz gizli servislerinin Rusya lideri Vladimir Putin’in yakın çevresi ve Savunma Bakanlığı’nın yönetimi hakkında bilgi çarpıtma amaçlı uydurma haberler hazırladığını, bu haberlerin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların altyapısının oluşturulması için kullanılacağı ileri sürüldü.

Askeri-diplomatik çevrelerden bir kaynak, Sputnik’e verdiği demeçte Amerikan ve İngiliz gizli servislerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresi ve Rus Savunma Bakanlığı’nın yönetimi hakkında bilgi çarpıtma amaçlı uydurma haberler hazırladığını, bu haberlerin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların altyapısının oluşturulması için kullanılacağını savundu.

Batılı gizli servisler tarafından organize edilen Rusya karşıtı kampanyanın aktif evresine geçildiğini söyleyen kaynak, “Medya alanında oldukça saldırgan eylemlere girişilmekte. Artık gizlenmeyen kışkırtıcı eylemler çerçevesinde, Amerikan ve İngiliz gizli servis uzmanları, Rus yönetimi hakkında sahte bilgiler üretiyor” diye konuştu.

Kaynak, yürütülen kampanyanın genel hatlarıyla (dünya çapında birçok kişi ve şirketin 2015’teki off-shore yatırım faaliyetlerini ortaya çıkaran) 'Panama Belgeleri skandalının senaryosunu tekrarladığını belirtti.

Yetkili, bu şekilde Batı lehine suni olarak hazırlanan bilgilerin ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) gibi kuruluşlar üzerinden başta George Soros, Bill Browder gibi etkili finansçıların kontrolünde olan, ayrıca Amerikan yönetimi tarafından finanse edilen medya kuruluşlarına sızdırıldığını vurguladı.

Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Panama Belgeleri’nde olduğu gibi yöneltilen suçlamaların saçmalığına rağmen bu bilgiler, Beyaz Saray tarafından ileriye dönük olarak yeni yaptırım önlemlerinin gerekçelendirilmesi için kullanılıyor. Bu tür eylemler, Rusya’daki durumu istikrarsızlaştırmak, ekonomik potansiyelini zayıflatmak ve yönetiminin üzerinde siyasi baskı araçları oluşturmak amacıyla ülkenin iç işlerine doğrudan bir müdahaledir.”