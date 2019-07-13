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22:15 13 Temmuz 2019
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    Rus vekil S-400’ler ile ilgili konuştu: Sistemler çok yakında bölgedeki diğer ülkelerde de görülür

    © AA / Milli Savunma Bakanlığı
    Rusya
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    Rus vekil Leonid Slutskiy, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin çok yakında sadece Türkiye’ye değil, bölgenin diğer ülkelerine de teslim edileceğini belirtti.

    © AA / Raşit Aydoğan
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    Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının çok yakında sadece Türkiye’ye değil, bölgenin diğer ülkelerine de yapılacağını açıkladı.

    Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Slutskiy, “Türkiye, bu ülkelerin ilki. Bölgeye Rusya’dan hem S-400’ler, hem de daha modern silahlar mutlaka gelecek. Sıkı bir işbirliği yapacağız, bu işbirliğinin hacmi çok büyük. Ve bu işbirliğini mümkün olan her şekilde arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Buna benzer ihtiyaçları olduğunu söyleyen çok önemli ve çok büyük ülkeler var ve bu ihtiyaçlar elbette ki karşılanacak” ifadelerini kullandı.

    Rus vekil, ‘teslimatların gerçekleşeceğini, bunun en yakın zamanda olacağını’ da sözlerine ekledi.

    ‘BİRÇOK KONGRE ÜYESİ VE SENATÖRLE TEMAS HALİNDEYİZ’

    © AA / Erçin Top
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    Slutskiy, Rus parlamenterlerin ABD’li bazı senatörler ve kongre üyeleriyle temas halinde olduklarını da dile getirdi, dünyanın en büyük nükleer güçleri olan Rusya ve ABD’nin birbirleriyle bu kadar yıkıcı bir ilişki içinde olmaya hakları olmadığını belirtti:

    “İlişkilerimizi bir şekilde yapıcılık kazandırmalıyız ve ben, ülkelerimizin arasındaki parlamenter diplomasisinin potansiyelini devreye alacağımızı düşünüyorum. Aslında şu anda da birçok kongre üyesi ve senatörle temas halindeyiz. Fakat onları zor durumda bırakmamak için isimlerini canlı yayında vermeyeceğim.”

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    Etiketler:
    Türkiye'nin Rusya'dan s-400 alımı, S-400 hava savunma sistemleri, Leonid Slutskiy, Rusya, Türkiye
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