Rus-Türk Toplumsal Forumu’nda farklı bir çalışma: İki ülkenin futbol taraftarları yakınlaşmalı

Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen Rus-Türk Toplumsal Forumu (RTTF) çerçevesinde Rus ve Türk futbol taraftarlarının birbirileriyle daha yakın bir etkileşimde olması kararlaştırıldı.

St. Petersburg’da geçen çarşamba başlayan ve bugün sona eren Rus-Türk Toplumsal Forumu (RTTF) çerçevesinde iki ülkenin futbol taraftarlarının birbirileriyle daha yakın bir etkileşimde bulunmalarının sağlanması kararlaştırıldı.

Forum kapsamında konuya ilişkin açıklama yapan RTTF Genel Sekreteri Sergey Markov, Rus ve Türk futbol taraftarlarının arasındaki etkileşim sorununa değindi.

Markov, “Rus ve Türk (futbol) taraftarlarının Rusya ve Türkiye kulüplerine birlikte destek vermelerini sağlamalıyız. Bu, birbirimize daha yakın olduğumuz anlamına gelecek. Önümüzde muazzam bir görev bulunuyor” diye konuştu.

Diğer yandan Rusya Futbol Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Aleksandr Zorkov, bu konuyu kontrol altına alma sözü vererek, şöyle konuştu:

“Taraftarlarla çalışmak çok güzel bir konu. Biz bu çalışmayı yapıyoruz, bu kapsamda taraftarlar arasında dostluk maçları organize ediyoruz.”