Rus uzman: S-400’lerle ilgili mevcut durumda suçlu olan bizzat ABD

Batı medyasının ABD’nin S-400'le ilgili Türkiye’ye yaptırım planladığı iddiasını değerlendiren Rus uzman Nadein-Rayevskiy, Washington’un zor bir karar vermek zorunda kalacağını, zira mevcut durumda suçlunun ABD’nin kendisi olduğunu söyledi.

Rusya Bilimler Akademisi Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Viktor Nadein-Rayevskiy, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte, Bloomberg ajansının ABD’nin S-400 füze savunma sistemlerini satın aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulamayı planladığı yönündeki haberini değerlendirdi.

Nadein-Rayevskiy, Washington’un zor bir karar almak durumunda olacağını, zira Türkiye’ye yönelik yaptırımların hem pazarın bir kısmını kaybetmesine, hem de Ankara şahsında önemli bir müttefikten yoksun kalmasına yol açabileceğini ifade etti.

Rus uzman, “Amerikalılar, öncelikle pazardaki belli bir sektörel kaybı, ikincisi olarak ta Doğu Akdeniz'deki en güçlü devlet olan Türkiye gibi stratejik bir müttefik olduğunu dikkate almak zorunda. Bu ülke bölgedeki tüm Amerikan ve NATO savunma sistemi için çok önemli” diye konuştu.

Mevcut durumda suçun Amerikalıların kendilerinde olduğunu kaydeden Nadein-Rayevskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce onlar (ABD) Patriot (hava savunma sistemlerini) satmak istemiyorlardı, sonrasında sistemlerin bir kısmının Türkiye’de üretilmesi konuşulmaya başlandığında bu fikir de hoşlarına gitmemişti."

"Şimdi de Türk ortaklarına bazı yeni tavizler verdirtmeye çalışıyorlar, ancak Türkiye ısrarla bunu yapmayı reddediyor.”

Bloomberg ajansının dünkü haberinde, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları duyurmak için 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün geçmesini bekleyeceği iddia edilmişti.