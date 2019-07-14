'ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım planları sağlıksız rekabetin kanıtı'

Rus vekil Yuriy Şvıytkin, ABD’nin S-400 füze savunma sistemlerinin alımı ile ilgili Türkiye’ye yönelik olası yaptırım planlarının ‘sağlıksız rekabetin’ kanıtı olduğunu belirtti.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıytkin, Washington’un S-400 füze savunma sistemlerinin alımı karşılığında Türkiye’ye yönelik olası yaptırım planlarını ‘sağlıksız rekabetin’ kanıtı olarak nitelendirdi.

Sputnik’e konuşan Sşvıytkin, “ABD çeşitli devletlerin karşılıklı saygıya dayalı anlaşmalarının dışında, askeri-teknik alan çerçevesinde sağlıksız rekabete dayalı olarak hareket etmekte” ifadelerini kullandı.

Rus vekil, söz konusu eylemlerin ABD’nin diğer devletleri kendi kurallarına göre oynamaya zorlama girişimlerini de bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.

Ankara’nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alması, Türkiye ve ABD arasında uluslararası bir skandalı tetikledi. Washington Ankara’ya anlaşmadan vazgeçmesi ve karşılığında Patriot sistemlerini satın alması çağrısında bulundu, aksi halde Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını ertelemek ya da tamamen askıya almakla tehdit etti. Türkiye buna rağmen taviz vermeyi reddetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osaka’daki G20 zirvesinde yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasındaki gerilim bir para düştü.