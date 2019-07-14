'ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım planları sağlıksız rekabetin kanıtı'

Sputnik’e konuşan Sşvıytkin, “ABD çeşitli devletlerin karşılıklı saygıya dayalı anlaşmalarının dışında, askeri-teknik alan çerçevesinde sağlıksız rekabete dayalı olarak hareket etmekte” ifadelerini kullandı.
Rus vekil, söz konusu eylemlerin ABD’nin diğer devletleri kendi kurallarına göre oynamaya zorlama girişimlerini de bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.
Ankara’nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alması, Türkiye ve ABD arasında uluslararası bir skandalı tetikledi. Washington Ankara’ya anlaşmadan vazgeçmesi ve karşılığında Patriot sistemlerini satın alması çağrısında bulundu, aksi halde Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını ertelemek ya da tamamen askıya almakla tehdit etti. Türkiye buna rağmen taviz vermeyi reddetti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osaka’daki G20 zirvesinde yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasındaki gerilim bir para düştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)