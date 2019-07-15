Rus uzman: Türkiye, sadece Avrupa ve NATO'yla işbirliğinin geleceği olmadığını anlıyor

ABD’nin Rus yapımı S-400 sistemlerinin Türkiye’ye teslimatının başlamasına verdiği tepkiyi değerlendiren Rus uzman Dmitriy Yegorçenkov, Ankara’nın sadece Avrupa ve NATO ile işbirliğinin geleceği olmadığının bilincinde olduğunu belirtti.

Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Tahminler Enstitüsü Direktörü Dmitriy Yegorçenkov, ‘Ekonomika Segodnya’ adlı Rus federal ekonomi ajansına verdiği demeçte ABD’nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatının başlamasına verdiği tepkiyi değerlendirdi.

Yegorçenkov, “Hatırladığımız üzere ABD tüm anlaşma süresi boyunca Türkiye’ye sürekli bir şekilde baskı uygulayarak kontratı, uygulaması da dahil olmak üzere şu veya bu biçimde bozmaya çalıştı. Fakat Ankara’nın S-400’lerin teslimatının öneminin bilincinde olması, bunu yapmalarını imkansız kıldı” diye konuştu.

Rus uzman, Türkiye’nin sadece Avrupa ülkeleri ve NATO ile işbirliğinin bir geleceği olmadığını anladığına dikkat çekti.

Bloomberg ajansının dünkü haberinde, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları duyurmak için 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün geçmesini bekleyeceği iddia edilmişti.