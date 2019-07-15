Putin’e uçuş eğitimi veren pilot helikopter kazasında hayatını kaybetti

Moskova bölgesindeki Solneçnogorsk kentinde dün Robinson helikopteri düştü, helikopterde ilk verilere göre iki kişi hayatını kaybetti.
Погибший в Подмосковье летчик обучал Путина для полетов со стерхамиhttps://t.co/VAyKEmS8jF pic.twitter.com/bv5W4jwJPZ— РИА Новости (@rianru) 14 Temmuz 2019
Minigulov, Nikitin’in Putin’e Sibirya turnaları ile uçma projesi kapsamında yelkenkanatla uçmayı öğrettiğini hatırlattı.
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье. По некоторым данным, именно он обучал президента России Владимира Путина управлению дельталетомhttps://t.co/QlqbJKdqh8 pic.twitter.com/eFcS9mk6xc— Лента.ру (@lentaruofficial) 14 Temmuz 2019
2012 yılında nesli tükenme tehlikesi bulunan Sibirya turnalarının yetiştirildiği bir çiftliği ziyaret eden Putin, turnaları önce doğal yaşam alanlarına bırakmış, sonra da güney yönünü bulamayan turnalara göç edebilmeleri için yön göstermişti. Putin, Yamal'dan Sibirya'ya kadar olan göç yolculuğunda turnalara rehberlik etmişti.
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