Putin’e uçuş eğitimi veren pilot helikopter kazasında hayatını kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllar önce Sibirya planörlerine gökyüzünde ultralight motorlu yelkenkanat ile eşlik etmesi için uçma eğitimi veren Birleşik Hafif Havacılık Federasyonu Başkanı, pilot İgor Nikitin, Moskova bölgesinde yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Moskova bölgesindeki Solneçnogorsk kentinde dün Robinson helikopteri düştü, helikopterde ilk verilere göre iki kişi hayatını kaybetti.

Погибший в Подмосковье летчик обучал Путина для полетов со стерхамиhttps://t.co/VAyKEmS8jF pic.twitter.com/bv5W4jwJPZ — РИА Новости (@rianru) 14 Temmuz 2019

​Rusya Birleşik Hafif Havacılık Federasyonu Başkan Yardımcısı Sergey Minigulov, Sputnik’e yaptığı açıklamada kurumun başkanı pilot İgor Nikitin’in kazada ölen iki kişiden biri olduğunu söyledi.

Minigulov, Nikitin’in Putin’e Sibirya turnaları ile uçma projesi kapsamında yelkenkanatla uçmayı öğrettiğini hatırlattı.

Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье. По некоторым данным, именно он обучал президента России Владимира Путина управлению дельталетомhttps://t.co/QlqbJKdqh8 pic.twitter.com/eFcS9mk6xc — Лента.ру (@lentaruofficial) 14 Temmuz 2019

​2012 yılında nesli tükenme tehlikesi bulunan Sibirya turnalarının yetiştirildiği bir çiftliği ziyaret eden Putin, turnaları önce doğal yaşam alanlarına bırakmış, sonra da güney yönünü bulamayan turnalara göç edebilmeleri için yön göstermişti. Putin, Yamal'dan Sibirya'ya kadar olan göç yolculuğunda turnalara rehberlik etmişti.