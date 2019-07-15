RG: Rusların yıllık izinlerine bir gün daha eklenecek

Rusya Çalışma Bakanlığı’nın vatandaşların yılda bir kez sağlık taraması için kullanabileceği bir tatil günü verilmesini teklif ettiği belirtildi. Teklife göre, bu imkândan 40 yaş üstündeki vatandaşlar yararlanabilecek.

Rossiyskaya Gazeta’nın konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çalışma Bakanlığı tarafından Rusya vatandaşlarının sağlık taramasından geçmesi için kullanılmak üzere bir günlük izin verilmesi teklif edildi.

Bakanlık ilgili kurumlarla konuyu mayıs ayında görüştü. Teklifin kabul edilmesi durumunda bu imkândan 40 yaş üstündeki vatandaşlar yararlanabilecek.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, temmuz ayı başında 2019-2020 yıllarında ülke çapında sağlık taraması gerçekleştirilmesine yönelik kararname imzalamıştı. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bu yıl 62 milyon vatandaşın taramadan geçmesi gerektiğini söylemişti.

Golikova “2018 yılında 21 milyon kişinin taramadan geçtiğini göz önünde bulunduracak olursak bu çok yüksek bir sayı” demişti.

Sağlık taramasının amacı ise halkın sağlığının korunması. Zira hastalıkların önlenmesi, tedavi edilmesinden daha kolay bir durum. Bu nedenle , olası bir hastalığın erken teşhis edilmesi için vatandaşların bu sürece dahil edilmesi isteniyor.

Rusya’da 2025 yılına kadar vatandaşların sağlık durumunun iyileştirilmesine yönelik bir strateji güdülüyor. Bu çerçevede 2013-2017 yılları arasında 213.6 milyon Rusya vatandaşı sağlık taramasından geçti, bunun sonucunda vatandaşların yüzde 30’unun tedaviye ihtiyaç duyduğu anlaşıldı. Rusya Sağlık Bakanlığı da bu doğrultuda 40 yaş üstündeki kişilerin yılda bir kez sağlık taramasından geçmesi gerektiğini belirtti. Daha önce vatandaşların yalnızca üç yılda bir kez bunu yapması gerekiyordu. Ayrıca emekliliğine az bir zaman kalanlar ve emekliler de yılda bir kez taramadan geçiyor. Bu amaçla işverenlerin bu kişilere iki gün izin vermesi zorunlu tutuluyor. Şimdi ise sağlık taraması için 40 yaş üstündeki vatandaşların bir gün izin hakkı verilmesi konusunun yasa haline getirilmesi isteniyor.