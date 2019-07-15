Rusya'da IŞİD'e ait bir hücre çökertildi

FSB’den yapılan açıklamada, kurum mensuplarının Rusya’nın güneybatısındaki Rostov bölgesinde terör eylemleri planlayan IŞİD’e ait bir hücreyi çökerttikleri belirtildi.

Açıklamaya göre Rostov bölgesindeki Glinki kırsal yerleşiminde güvenlik güçleri çete liderinin bulunduğu otomobili durdurmaya çalıştı, fakat terör yanlısı makineli tüfekle kendilerine ateş açtı. Emniyet mensuplarının karşılık vermesiyle otomobilde bulunan bomba infilak etti, çete lideri olay yerinde hayatını kaybetti.

Ardından FSB ekipleri Rostov-na-Donu kentinde aynı hücrede yer alan 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada bu kişilerin üzerinde patlayıcı, fünye ve mühimmat bulundu.

Militanların terör eylemleri ve emniyet güçlerine yönelik saldırı planladıkları öğrenildi. Olayla ilgili ceza davası açıldı.

Nisan 2018’de yine Rostov bölgesinde yapılan operasyonda bir hücrenin çökertilmesi sonucu elde edilen bulgular sayesinde emniyet güçlerinin bu çetenin izini sürdüğü anlaşıldı.