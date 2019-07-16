Rus Dışişleri: Turçinov'un Kırım Köprüsü ile ilgili sözleri Avrupa medeniyetine aykırı

Devlet yetkilileri ile politikacıların bu türden tüm açıklamalarının Avrupa hukuku açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Rus diplomat, "Daha doğrusu, Ukrayna’nın kendini ilişkilendirdiği, uzun yıllardır bir dizi konuda oyunu ilişkilendirdiği Avrupa Birliği’nin hukuku açısından değerlendirilmeli" dedi.
Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı veya Avrupa Konseyi kapsamında, bu tür açıklamaları 'normal' gösterecek tek bir anlaşma, yasal dayanak veya sözleşmenin olmadığını vurgulayan Zaharova, "Bu tür şeyler, Ukrayna’nın geleceğini ilişkilendirdiği Avrupa medeniyetinin biriktirdiği tüm deneyimine tamamen aykırı" diye ekledi.
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