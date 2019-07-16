Rusya Dışişleri: AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararını desteklemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko Rus İzvestiya gazetesine demecinde, AB dışişleri bakanlarının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle Ankara'ya karşı 'sınırlayıcı tedbirler alma kararını desteklemediklerini' söyledi.

Gruşko, "Tek taraflı yaptırımlar uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi usüllerine uygun değil" dedi.

Ayrıca 'yaptırımların karşıt taraflarda yer alanların tavır ve davranışlarının radikalleşmesine yol açtığını' belirten Gruşko, dolayısıyla söz konusu yaptırımların amaçlarına da ulaşmadığını kaydetti.

Россия отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в отношении Турции из-за обострения в Средиземноморье: https://t.co/5xc8JoLnQO pic.twitter.com/grYiOSi51o — IZ.RU (@izvestia_ru) July 16, 2019

​Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Ortada tarafların karşıt cephelerde yer aldığı bir çatışma hâli varsa herkesin söz konusu sorunu iyice derinleştirecek eylemlerden kaçınması gerektiğine inanıyoruz. Bu eylemlere çatışmanın siyasal yoldan sona erdirilmesini zora sokacak eylemler de dahil" vurgusunu yaptı.

İZVESTİYA: GRUŞKO’NUN SÖZLERİ, RUSYA’NIN, TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ EYLEMLERİNİ DESTEKLEDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Bunun yanında, İzvestiya gazetesi Gruşko'nun demeçlerine yer verdiği haberinde, Rusya Dışişleri'nin geçen hafta yaptığı bir yazılı açıklamaya atfen, Rusya'nın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e sondaj gemilerini göndermiş olmasını desteklemediği hatırlatmasını yaptı.

Rusya Dışişleri, Türkiye'nin sondaj gemilerini Doğu Akdeniz'e göndermesini takiben 8 Temmuz'da yaptığı açıklamasında, 'Kıbrıs'ın egemenliğine saygı duyulması gerektiği' çağrısında bulunmuştu.

"Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlâl edilmesinin, Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve uygulanabilir bir çözüm için şartların sağlanmasına yardımcı olmayacağına inanıyoruz" denilen açıklamada şu vurgular yapılmıştı:

"BM tasarıları temel alınarak Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılması için, toplumlararası müzakere sürecinin en kısa sürede yeniden başlamasına duyulan ihtiyaç ortadadır. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak, bu girişimleri desteklemeye hazırız."