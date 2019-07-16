Simonyan, CNN’in Assange ile ilgili iddialarını tiye aldı

Sputnik ve Russia Today’in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, CNN’in, Assange’ın Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde kaldığı dönemde 2016’daki ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton’ın itibarına zarar vermek için Rus hackerler ve başka istihbarat yetkilileriyle görüştüğü iddialarını tiye aldı.

Twitter’dan açıklama yapan Simonyan ironik bir dille “Sevgili CIA! Ben size dahasını anlatayım. Büyükelçiliğe (Julian) Assange’ın yanına sadece yardımcım değil, ben gittim. Twitter’da da fotoğraf paylaştım. Linkini atayım mı? Başka neler götürmedik ki… Kasetler, disketler, flashdiskler, kağıtlar, teknik ekipmanlar, şekerlemeler ve başka şeyler…” ifadelerini kullandı.

3. И чего мы ему туда только не носили. Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки. Он вообще-то у нас программу вел. Трудно вести программу без техсредств. Чумовая была программа. Сами нагуглите? — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 15, 2019

Assange’ın RT’de kendi programı bulunduğunu hatırlatan Simonyan, bu nedenle USB gibi çeşitli aygıtları kullanmasının mantıklı olduğunu belirterek “Biliyorsunuz ki ekipman olmadan program yapmak zor. Harika bir programdı. Google’da arayıp bir bakar mısınız?” mesajını paylaştı.

Simonyan “Biz de Assange’dan birçok şey aldık. Sözgelimi imzalı kitabını. Başucu sehpamın üzerinde duruyor” ifadesine de yer verdi.

CNN’in haberinde Julian Assange’ın büyükelçilikte Hillary Clinton’ın kampanyasına zarar vermek için Rus hackerlar ve başka istihbarat yetkililerinin yanı sıra Russia Today’in Londra Ofisi’nin başındaki Nikolay Bogaçihin ile görüştüğü ve Bogaçihin’in ona bir flashdisk getirdiği de ileri sürülüyor.