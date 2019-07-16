Simonyan, CNN’in Assange ile ilgili iddialarını tiye aldı

Twitter’dan açıklama yapan Simonyan ironik bir dille “Sevgili CIA! Ben size dahasını anlatayım. Büyükelçiliğe (Julian) Assange’ın yanına sadece yardımcım değil, ben gittim. Twitter’da da fotoğraf paylaştım. Linkini atayım mı? Başka neler götürmedik ki… Kasetler, disketler, flashdiskler, kağıtlar, teknik ekipmanlar, şekerlemeler ve başka şeyler…” ifadelerini kullandı.
3. И чего мы ему туда только не носили. Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки. Он вообще-то у нас программу вел. Трудно вести программу без техсредств. Чумовая была программа. Сами нагуглите?— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 15, 2019
Simonyan “Biz de Assange’dan birçok şey aldık. Sözgelimi imzalı kitabını. Başucu sehpamın üzerinde duruyor” ifadesine de yer verdi.
CNN’in haberinde Julian Assange’ın büyükelçilikte Hillary Clinton’ın kampanyasına zarar vermek için Rus hackerlar ve başka istihbarat yetkililerinin yanı sıra Russia Today’in Londra Ofisi’nin başındaki Nikolay Bogaçihin ile görüştüğü ve Bogaçihin’in ona bir flashdisk getirdiği de ileri sürülüyor.
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