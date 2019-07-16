Rus askerlere İnternet ve medya üzerinden görevlerini anlatma yasağı gelebilir

Rusya Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı Devlet Başkanlığı kararname taslağında, askeri personelin İnternet ve medya üzerinden silahlı kuvvetlere aidiyeti ve görev yeri hakkında bilgi verilmesinin yasaklanması öngörülüyor.

Askeri personelin ağır disiplin suçlarının listesini genişletmek isteyen Rusya Savunma Bakanlığı, bu konuda hazırladığı Devlet Başkanlığı kararname taslağında askeri personelin İnternet ve medya üzerinden silahlı kuvvetlere aidiyeti ve görev yeri hakkında bilgi verilmesinin yasaklanması ile ilgili madde koydu.

İlgili federal İnternet sitesinde yayınlanan belgeye göre askeri personelin İnternet ve medya üzerinden kendisinin ve diğer ordu mensuplarının silahlı kuvvetlere aidiyeti ve görev yeri hakkında bilgi aktarması, ağır disiplin suçu olarak işlem görecek.

Bununla birlikte mevzilenme/konuşlanma ve mevzi yerlerini değiştirme bilgisi dâhil olmak üzere, askeri yönetim organlarının faaliyetleri hakkındaki bilgilerin yayılması, ağır disiplin suçu kabul edilecek.

Belgeye göre ayrıca operasyon, tatbikat, konuşlanma ya da nöbet gibi askeri faaliyetler sırasında askerler fotoğraf, video veya coğrafi konum verilerini İnternet üzerinden yayabilecek aygıtları bulunduramayacak ve kullanamayacak.

Kararname taslağına iliştirilen notta, söz konusu projenin uygulanması için bütçeden herhangi bir masraf gerekmediği belirtiliyor.