Rus milli senkronize yüzücüler Güney Kore’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda kadınlar teknik final aşamasında hakimiyetlerini koruyarak altın madalyanın sahibi oldu.

Güney Kore’deki Dünya Şampiyonası’nda yarışan Rus milli senkronize yüzücüler, kadınlar teknik final aşamasında birinci oldu. Rus halk şarkısı ‘Barınya’ eşliğinde performans sergileyen sporcular, 96.9426 puankazandı ve 95.1543 puanlı Çin ile 93.4514 puanlı Ukrayna’yı geride bıraktı.

Böylece Gwangju’da gerçekleştirilen artistik yüzme etkinliklerinde Rusya’nın hakimiyeti devam etti.

Rusya şimdiye kadar dört müsabakanın dördünde de altın madalya almış oldu. Daha önce karma teknik çiftli, teknik çiftli ve teknik solo müsabakalarında da altın madalya alınmıştı.

Leading the way until the 🥇! Unstoppable and impressive team Russia made the crowd go noisy tonight!! 🥳🥳 Hard work always pays off and brings you a GOLD! 💪 🇷🇺 Congrats ladies! Medal Ceremony goes next! Stay with us 😉 #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/yWwJ2gU9OQ — FINA (@fina1908) July 16, 2019

​Takım teknik alanında Rusya şimdiye kadar her yıl altın madalyayı kucakladı.

Rusya milli takımında bu yıl Vlada Çigireva, Mariya Şuroçkina, Veronika Kalinina, Anastasya Arhipovskaya, Alla Şişkina, Maya Doroşko, Marina Golyadkina ve Polina Komar yer alıyor. Takımın performansı etkinliğin yorumcuları tarafından ‘inanılmaz’ olarak değerlendiriliyor.

Rus milli senkronize yüzücüler Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı https://t.co/RvYT7KsfYG pic.twitter.com/RGA1x9nB4q — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 16, 2019

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