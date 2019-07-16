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22:13 16 Temmuz 2019
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    RTİB: 100 milyarlık hedefe ulaşabilmek için yeni stratejilere ve yol haritasına ihtiyaç var

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Rusya
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    Maksim Durnev
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    Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB) Eş Başkanı Naki Karaaslan, Rusya ve Türkiye liderlerinin belirlediği karşılıklı ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için yeni stratejilere ve yol haritasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

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    © Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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    Karaaslan, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya ve Türkiye arasında geçtiğimiz on yıllık ticaret hacmine baktığımızda maalesef 20-30 milyar dolar arasına sıkışıp kaldığını görüyoruz. Bunun önemli bir bölümünü de Rusya’dan aldığımız enerji ürünleri oluşturuyor. Mevcut eğilim ve koşullar içinde ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar rakamına ulaşması yakında zamanda olası görünmüyor. Dolayısıyla yeni bir yol haritası ve stratejiye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

    RTİB Başkanı, bu konuyla ilgili öncelikle ele alınması gereken hususlardaki önerilerini şu şekilde sıraladı:

    “Öncelikle işin olmazsa olmazı gördüğümüz Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an evvel hayata geçirilmesi lazım. Bu anlaşmanın görüşmeleri bir süredir devam ediyor ancak somut bir aşamaya gelmedi ne yazık ki. Bu anlaşmanın imzalanması, yatırımlar ve hizmetler açısından iki ülke arasında önemli bir dinamizm yaratacaktır.

    İkinci olarak uzun zamandır söylediğimiz hem kamu hem de iş dünyasından katılımlarla aktif olarak faaliyet gösterecek bir Rusya masasının oluşturulması önemli. Bu, aktif ve yoğun olarak çalışacak yeni ve geniş bir platform olmalı. İş dünyasının temsilcilerinin yanı sıra ilgili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşların temsil edilmesi yararlı olacaktır.”

    Diğer taraftan Türkiye ve Rusya arasında bankacılık ve finans alanındaki işbirliğini yeterli görmediklerini kaydeden Karaaslan, “Bu açıdan Merkez Bankalarının swap anlaşması yoluyla konuya dahil olmaları, ortak banka kurulması ve ödeme sistemlerinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınması gerekir” dedi.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Ayrıca yerel para birimleri ile ticaretin geliştirilmesi, KOBİ’ler konusunda işbirliği, Türkiye’de aktif sanayi bölgelerinin Rusya’da ihtiyaç duyulan bölgelerde ortak yatırımı ve projelerinin hayata geçirilmesini önemli gördüklerini ifade eden RTİB Başkanı, “İnanıyoruz ki gerek Rusya'daki kamu ve sivil toplum kuruluşları ve gerekse Türkiye'deki ilgili kuruluşlarla daha fazla koordinasyon ve işbirliği yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de yeni mekanizmalar oluşturulması gerekli görünüyor” yorumunda bulundu.

    Özellikle Avrasya Bölgesindeki iş adamları ile daha fazla bir araya gelinip, ortak fikirler oluşturulması ve bu bölgelerdeki firmaların aktif olarak bir araya gelip ortak çalışmalar yapması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Karaaslan, “Bunun sonucunda da elle tutulur projeler ve yatırımlar ortaya çıkması gerekiyor” dedi.

    100 milyar hedefin zor ama uzun dönemde ulaşılamaz olmadığının altını çizen RTİB Başkanı Karaaslan, “Bunun için mutlaka plan ve program yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmesine ve yeni bir yol haritası ve strateji oluşturulması gerektiğine inanıyorum” diye ekledi.

    Etiketler:
    Ticaret, Naki Karaaslan, RTİB, Türkiye, Rusya
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